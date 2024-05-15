吳釗燮「林北說」惹議 彰化文史工作者批「父權復辟」

外交部長吳釗燮近日的「林北」一詞掀起風波，還說「我來自鄉下，鄉下人對自我的稱呼就是這樣。」吳釗燮是彰化縣大城鄉人，彰化縣文史工作者蔣敏全批評，吳釗燮身為外交官竟然用如此字眼，在現今的兩性平權，無疑是「父權復辟」，尤其母親節剛過，更是諷刺。

出身彰化縣大城鄉的外交部長吳釗燮，也是候任國家安全會議秘書長，他曾任總統府秘書長、民主進步黨秘書長、行政院大陸委員會主任委員、駐美代表等要職，就政壇經歷與地位，在彰化甚少有人可望其項背。

不過，他日前在Threads社群稱 「面對無理質疑，林北一定吵到底」，「林北」一詞掀起風波，但真如他所謂的「鄉下人對自我的稱呼」嗎？

彰化縣文史工作者蔣敏全說，「林北」一詞有其時代背景，除了是父權象徵外，也有鄙視對方的意味在，但台灣已進入兩性平權時代，「林北」已經很少有人在用了，像他在做田野調查幾十年，訪談過很多百歲人瑞，也幾乎沒聽過他們這樣說；吳釗燮身為外交官，用字應該更要有「藝術」，折衝斡旋，而不是用粗鄙的字眼迎擊對方。

蔣敏全說，吳釗燮家族在大城是望族，相信宗親也不會用「林北」，如今吳釗燮竟然在公眾場合竟然使用「林北」一詞，錯過道歉就好，卻還振振有詞說是「鄉下人對自我的稱呼」，其實是「父權」、「威權」的復辟，「一切都要聽我的」，尤其在母親節剛過，更是格外諷刺。

不過，蔣敏全也說，目前台灣議事殿堂的問政，依恃及沿習著以往風格，不管民代或官員都充斥著粗鄙的語言，不妨從吳釗燮的「林北」一詞引起的風波，徹底來檢討及糾正現有議事堂問政文化。