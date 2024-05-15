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吳釗燮：參加WHA難度高 爭取更多國家支持

中央社／ 台北15日電

外交部吳釗燮今天（15日）表示，台灣今年參加世界衛生大會（WHA）的難度還是很高，但台灣的策略還是與去年一樣，積極爭取更多國家來協助、支持，所爭取到的國家比以前多，層級比以前高。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，併請衛福部列席，並備質詢。由於吳釗燮即將於520後轉任國安會秘書長，因此這應是吳釗燮最後一次以外交部長的身分赴立院備詢，會議前接受媒體聯訪。

對於世界衛生大會台灣的參與可能性，吳釗燮說明，台灣今年WHA能夠參加的難度還是很高，但是策略與去年還是一樣，積極爭取更多國家來協助、支持，包括在世界衛生組織的秘書處聯合逕洽、公開發言，以及書面方式等，台灣爭取到的國家比以前多、層級比以前高，這是可喜現象。

吳釗燮解釋，尤其是在公眾輿論方面，很多民主國家國會裡面有很多台灣的好朋友，他們也對台灣參與世界衛生組織的活動，都非常支持，不斷用各種形式呈現，不管是決議案、聯名函或是公開對外發言等，相信今年在公眾輿論上面的支持力度也是非常高。

丹麥「民主聯盟基金會」（Alliance ofDemocracies，AoD）主辦第7屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）14號開幕，總統蔡英文與副總統賴清德也受邀進行線上演說。

吳釗燮提到，今年哥本哈根民主高峰會照往例邀請總統以視訊方式演講，今年「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）也有參加哥本哈根民主高峰會，並當場宣布今年工作重點以及今年7月將會來台灣召開大會，很高興全世界有很多民主國家的國會議員，非常支持台灣，甚至以組織來台灣召開大會，力挺台灣，非常感謝。

對於520世界各國來台的慶賀團情況，吳釗燮表示，今年大約會有50團，有各式各樣不同的層級，來表達出全世界各地對台灣民主程序的重視，尤其是邦交國大多會以元首或總理層級的非常龐大代表團來台，有些是以外交部長率團來台，也有些是以特使的方式率團來台。

吳釗燮強調，對於台灣的友邦非常踴躍地來出席520總統就職典禮，他要代表外交部向友邦表達感謝之意，還有其他對台灣友好的民主國家，都熱烈派出國會議員團或是高階代表團，台灣是非常重要的民主國家，一個新的政府上任，就代表民主程序是在前進當中，全世界會以不同形式恭賀台灣在民主道路上又往前邁進了一步。

吳釗燮 外交部

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