柯文哲稱台智光檢舉人反被查 游淑慧：老狗玩不出新把戲

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲晚間在YouTube節目「柯P揪時在」表示，台智光案在前市長郝龍斌任內簽約，時任警察局長楊源明當年就受到議員的壓力。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席柯文哲晚間在YouTube節目「柯P揪時在」表示，台智光案在前市長郝龍斌任內簽約，時任警察局長楊源明當年就受到議員的壓力。圖／台灣民眾黨提供

台北市警用監視器傳輸費爭議，北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨（14日）在網路影片中說，台智光案「我是檢舉人耶，我去檢舉說你們這些貪汙，怎麼現在我在被調查？這太好笑了！」國民黨議員游淑慧今天在臉書酸爆柯，「圍郝救柯、老狗玩不出新把戲。」

游淑慧說，柯文哲昨晚換嘴台智光，又扯台智光郝龍斌是罪魁禍首，蔣萬安不敢解約、議會不敢調查，「嗯，這位阿北，是不是忘了，他剛當完8年台北市長『詭異的事實』在任爽用、卸任才罵？」

游說，柯文哲一直叫台北市議會要組專案小組調查台智光，他當市長有8年，自己怎麼不組廉政調查小組？自己怎麼不告發？甚至柯文哲還跟蔣萬安說，有違法就可以跟台智光解約，那柯任內，怎麼不努力調查郝龍斌跟台智光違法，然後就順勢解約？反而爽爽用8年？

游酸，「奇怪奇怪真奇怪」，柯自己當了8年市長，該做不做的事都他在說，現在在叫罵什麼呢？

游也強調郝市府一塊錢都沒給過台智光，柯市府卻跟台智光簽的子約費率高過母約。至於蔣萬安因為議價被業者嗆聲，柯文哲8年跟台智光順利議價。「說真的，該調查誰呢？」並稱網友說的好「義無反顧一直騙」。

台智光 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲魚果市場等3案列被告 蔣萬安：不希望改建受影響

柯文哲再上火線大談台智光案！自嘲檢舉人被調查太好笑

北市藍綠議員緊咬被柯文哲北士科案 白反嗆挑戰國人智商

議員告發果菜市場案 北檢分他字案柯文哲列被告

相關新聞

517搶機先！國民黨防綠營杯葛國會改革 啟動議場守夜

17日立法院會將三讀通過國會改革五法，國民黨團今早於立院議場前舉行記者會，國民黨團總召傅崐萁表示直到17日院會前，國民黨...

國民黨拚517表決國會改革五法 綠營不排除再祭「人海發言」戰

新國會朝野攻防不斷，國民黨團力拚周五立法院會表決通過國會改革五法，而環島高鐵、花東快公路特別條例兩案也可能闖關。民進黨團...

立院聚焦總統特赦阿扁 蔡清祥竟請假去花蓮慰勞 黃國昌怒批畢業旅行

蔡英文總統可能在卸任前特赦犯貪汙罪的前總統陳水扁，引發爭議，立法院司法及法制委員會今請司法院、法務部就「總統行使特赦後，...

影／史萊哲林對魔法部長 徐巧芯魔杖質詢吳釗燮

國民黨立委徐巧芯上午於立法院外交與國防委員會再次質詢外交部部長吳釗燮，並且針對吳釗燮「魔法部長」一事，準備好道具，穿著小...

3年設備管理維護已燒2.02億！數位身分證進度延宕

數位身分證換發政策暫緩，在野質疑其中弊端與公帑浪費，立法院內政委員會今赴中央印製廠，考察內政部辦理新式身分證印製設施及維...

柯文哲稱台智光檢舉人反被查 游淑慧：老狗玩不出新把戲

台北市警用監視器傳輸費爭議，北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨天在網路影片中說，台智光案「我是檢舉人耶，我去檢舉說你們這些貪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。