柯文哲稱台智光檢舉人反被查 游淑慧：老狗玩不出新把戲
台北市警用監視器傳輸費爭議，北市前市長、民眾黨主席柯文哲昨（14日）在網路影片中說，台智光案「我是檢舉人耶，我去檢舉說你們這些貪汙，怎麼現在我在被調查？這太好笑了！」國民黨議員游淑慧今天在臉書酸爆柯，「圍郝救柯、老狗玩不出新把戲。」
游淑慧說，柯文哲昨晚換嘴台智光，又扯台智光郝龍斌是罪魁禍首，蔣萬安不敢解約、議會不敢調查，「嗯，這位阿北，是不是忘了，他剛當完8年台北市長『詭異的事實』在任爽用、卸任才罵？」
游說，柯文哲一直叫台北市議會要組專案小組調查台智光，他當市長有8年，自己怎麼不組廉政調查小組？自己怎麼不告發？甚至柯文哲還跟蔣萬安說，有違法就可以跟台智光解約，那柯任內，怎麼不努力調查郝龍斌跟台智光違法，然後就順勢解約？反而爽爽用8年？
游酸，「奇怪奇怪真奇怪」，柯自己當了8年市長，該做不做的事都他在說，現在在叫罵什麼呢？
游也強調郝市府一塊錢都沒給過台智光，柯市府卻跟台智光簽的子約費率高過母約。至於蔣萬安因為議價被業者嗆聲，柯文哲8年跟台智光順利議價。「說真的，該調查誰呢？」並稱網友說的好「義無反顧一直騙」。
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