快訊

手機打字方式偷偷暴露年齡！用「這根手指」的你可能早已年滿65歲

世界工廠變全球眼中釘 中國大陸產能過剩該如何解讀？

錢櫃林森店大火致6死數十傷 董事長練台生「過關」一審判無罪

蕭美琴率民進黨員工赴花蓮旅遊 振興地方經濟

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統當選人蕭美琴率民進黨員工赴花蓮旅遊，振興地方經濟。圖／民進黨提供
副總統當選人蕭美琴率民進黨員工赴花蓮旅遊，振興地方經濟。圖／民進黨提供

4月3日花蓮強震重創當地經濟和觀光業，民進黨主席賴清德日前於中執會指示，在地震發生後，除了救災外，也要請副總統當選人蕭美琴，協助花蓮盡早恢復日常、也能盡速振興產業活絡發展。蕭美琴率在13、14日率領民進黨中央黨部員工，安排為期兩天一夜的花蓮員工旅遊，透過實際行動支持當地觀光產業振興。

蕭美琴表示，0403地震花蓮有部分地區需要時間重建，但還是有很多地方未受地震影響。在520就職前邀請民進黨黨工一起到花蓮旅遊，希望能用實際行動力挺，也歡迎更多朋友到花蓮旅遊。

蕭美琴邀請黨工前往員工旅遊，除了推薦私房景點之外，也融入早期任職立委時的政績，和大家分享花蓮的精彩。為期兩天的旅程中，到訪七星潭體驗永續食魚教育，穿上族服在獵人學校感受原住民的生活文化，前往鯉魚潭進行立槳、電動船和潭邊腳踏車等戶外活動，也體驗打磨花蓮特有的豐田玉，最後走訪立委時期爭取整建，直至近期才完工開幕的將軍府參觀。此外，賴清德也訂購花蓮多項伴手禮和名產，將分送給全體黨工及志工，除了品嚐花蓮美食名產外，也促進地方消費，力挺花蓮業者。

蕭美琴表示，感謝民進黨中央黨部黨工支持，一推出遊程就立即爆滿，結束兩天旅程後，大家也都對花蓮觀光意猶未盡，期待下次再度到訪。蕭美琴說，過去在花蓮服務十年，鮮少有機會好好體驗花蓮旅遊，這次到花蓮宣傳觀光景點的過程，看到許多民間力量持續投入為在地觀光創造亮點，對花蓮未來產業重振有強烈信心，也呼籲大家用行動支持。

蕭美琴表示，雖然地震重創花蓮，但仍然有許多美景沒有被地震所影響，也期待這樣的行動能夠引起更多人支持，給花蓮朋友更多溫暖，讓這片美麗的土地早日走出震災的陰霾。

地震 花蓮強震 蕭美琴

延伸閱讀

前白宮官員肯定賴清德新國安團隊 示警北京將製造分歧

出席國際論壇 蕭美琴：台灣不僅可以幫忙 也可以領導

傳蕭美琴遭德拒入境 外交部：訪歐都在法蘭克福轉機

蕭美琴直播初體驗 邀網友挺花蓮

相關新聞

517搶機先！國民黨防綠營杯葛國會改革 啟動議場守夜

17日立法院會將三讀通過國會改革五法，國民黨團今早於立院議場前舉行記者會，國民黨團總召傅崐萁表示直到17日院會前，國民黨...

國民黨拚517表決國會改革五法 綠營不排除再祭「人海發言」戰

新國會朝野攻防不斷，國民黨團力拚周五立法院會表決通過國會改革五法，而環島高鐵、花東快公路特別條例兩案也可能闖關。民進黨團...

立院聚焦總統特赦阿扁 蔡清祥竟請假去花蓮慰勞 黃國昌怒批畢業旅行

蔡英文總統可能在卸任前特赦犯貪汙罪的前總統陳水扁，引發爭議，立法院司法及法制委員會今請司法院、法務部就「總統行使特赦後，...

大寮監獄暴動怒陳水扁何以能保外就醫？ 羅智強：扁還能替女兒打官司

蔡英文總統卸任前可能特赦犯貪汙罪的前總統陳水扁，立法院司法及法制委員會今請司法院、法務部就「總統行使特赦後，該案未沒收之...

影／史萊哲林對魔法部長 徐巧芯魔杖質詢吳釗燮

國民黨立委徐巧芯上午於立法院外交與國防委員會再次質詢外交部部長吳釗燮，並且針對吳釗燮「魔法部長」一事，準備好道具，穿著小...

3年設備管理維護已燒2.02億！數位身分證進度延宕

數位身分證換發政策暫緩，在野質疑其中弊端與公帑浪費，立法院內政委員會今赴中央印製廠，考察內政部辦理新式身分證印製設施及維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。