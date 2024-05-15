國民黨拚517表決國會改革五法 綠營不排除再祭「人海發言」戰

新國會朝野攻防不斷，國民黨團力拚周五立法院會表決通過國會改革五法，而環島高鐵、花東快公路特別條例兩案也可能闖關。民進黨團質疑，國會改革法案尚未經朝野協商，要求國民黨為給新政府教訓就硬幹，若花東交通雙法周四協商破局、周五表決，不排除再祭出「人海戰術」，從大體討論開始多人登記發言，誓言奉陪到底。

立法院會原訂上周五表決國民黨團總召傅崐萁所提出的環島高速鐵路、花東快速公路特別條例2案，當時民進黨團祭出人海戰術，要全部委員在大體討論階段登記發言，最終立法院長韓國瑜宣布再行協商，依程序，16日召集朝野協商後，最快17日院會能表決處理。

面對在野攻勢，民進黨團評估，若周四協商破局、周五表決的話，不排除重演上周五的人海戰術，要求所有委員登記發言發表論述，強調花東交通雙法違憲且不可行，倘若最終強行通過，民進黨團會做好釋憲準備，全力反制；至於行政院是否提出覆議，決定權將掌握在新內閣手上。

此外，目前國會改革法案全案保留協商，國民黨團內已有初步共識，要在準總統賴清德就職前、5月17日在立法院會三讀，包括藐視國會罰則、立法院調查權及聽證權等，且草案條文更規定虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金，相關草案已列入周五討論事項第一案。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，由於國會改革法案還未經韓國瑜召集協商，國民黨不該硬幹，意圖劍指新政府，依照順位，應優先處理過協商冷凍期、經過院長協商程序的花東交通雙法，推估國會改革法案可能順延；她直言國民黨不用為急而急，應充分討論才是正辦。

民進黨立委、司委會召委鍾佳濱表示，會在二讀會登記發言，是因為在委員會審查環節，在野都不讓各項版本被充分討論，忽視委員會中心主義，導致院會時浪費更多時間，只能說欲速則不達，民進黨也會捍衛自身立場。至於周五會如何攻防，他則說，仍要看現場狀況而定。