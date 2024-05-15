517搶機先！國民黨防綠營杯葛國會改革 啟動議場守夜

17日立法院會將三讀通過國會改革五法，國民黨團今早於立院議場前舉行記者會，國民黨團總召傅崐萁表示直到17日院會前，國民黨立委將不分晝夜排班，須三讀通過國會改革五法。黨團書記長洪孟楷說，有聽聞民進黨當日可能鬧事，國民黨團將在17日早上7時送案，嚴防民進黨用「案海戰術」杯葛議事。

為讓國會改革五法順利在17日完成三讀，今早國民黨團大會後，黨團成員大動作於議場前集合，宣布將從今日起直到17日，輪班守在議場。

傅崐萁表示，國會改革法案將在17日立法院會正式三讀，今天國民黨此刻起在議場前排隊，希望周五議事按照新民意選出的國會議員所提出的相關法案，一樣一樣來討論，回應廣大民意。有全新政府，洗心革面的政治形態，把貪官汙吏繩之以法，讓國會有權、人民有能，讓陽光照進國會，政府更加清廉。

傅崐萁強調，今天開始，國民黨不分晝夜排班，就是希望民主的花朵能夠在20日正式綻放，17日須三讀通過國會改革五法，才能讓人民權利能夠進入國會，監督貪贓枉法的政府。今天不畏艱難，所有的國民黨立委都會在這裡餐風露宿，直到17日院會開門前，要把所有該回應民意的提案排入議程。呼籲賴清德，新國會、新政府是要把所有的不法事情揪出來，也呼籲民進黨遵守國會議事規則，當負責任的執政黨。

洪孟楷表示，即刻起國民黨立委輪流排班，守住議場門口，會在周五早上7時第一個送提案，要求當天依照程序委員會所通過的議程進行，避免民進黨惡意用「案海戰術」，或冗長發言杯葛議程。有聽聞民進黨團可能鬧事，當天不排除霸占主席台，但民進黨現在身為執政黨，如果還想跟民意作對，不願意面對國會改革，不願意面對多數國人都期待的國會改革，要用惡意國會暴力杯葛議事，國民黨絕對奉陪。這些都是被迫，要的是17日逐條逐案討論，以表決做後續整體發展，一切按照議事規則。

洪孟楷說，這次推出不管是立法院職權行使法、刑法或相關國會改革法案，都是經過委員會、3次公聽會及嚴密審查，送出委員會，當中還經歷過民進黨團44次的散會動議，才送出委員會，所以這些版本都是社會大眾有高度的共識，且經過委員會、朝野協商，完成所有立法程序，周五院會進行最後表決，民進黨團好好思考是否要跟民意站在對立面。

黨團首席副書記長林思銘說，這次國會改革五法絕對是符合我國憲政、憲法，絕無違憲。希望民進黨能夠為了國家進步、為了社會秩序，共同為國家、社會更好，一起努力讓國會改革五法在周五順利完成三讀。