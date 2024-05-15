吳釗燮被封為魔法部吵架王！網友酸：斷交的魔法使、葬送的邦交國
image source：Threads／@mofa_taiwan
文／陳宣懿
外交部長吳釗燮將於520後出任國安會秘書長，近日他因為國民黨立委徐巧芯揭露我國和捷克的密約，兩人互槓，外交部也以違反洩密罪對徐巧芯提告。吳釗燮被外界封為「魔法部吵架王」、「國安會新戰神」，他在外交部官方Threads表示，「面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，綠營全力反擊藍營在立法院的攻勢，吳釗燮可謂是攻擊力代表，展現綠營的強硬派姿態，所以用語也走同樣路線。他建議，吳釗燮發文可改用其他措詞，例如「勇敢的台灣人」，較能避免爭議。今天《網路溫度計DailyView》帶您了解，近期吳釗燮被網友關注話題。
外交部英文縮寫MOFA 網友暱稱「魔法部」
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/05/12～2024/05/13）統計調查，吳釗燮近兩日熱門關鍵字，出現「魔法部、林北、無理、田中光、接地氣」。外交部因為其網址為英文縮寫MOFA（Ministry of Foreign Affairs），因此有了「魔法部」的別稱。針對吳釗燮被外界封為「魔法部吵架王」，國民黨立委葉元之酸，吳釗燮的魔法是「把邦交國一個一個變不見」。有網友表示，「魔法部斷交王」、「斷交的魔法使」、「葬送的邦交國」；但也有人認為，「替台灣人省錢的魔法，我不知道有什麼好酸」。
吳釗燮林北發言惹議 外交部次長田中光：接地氣的語言
對於吳釗燮在社群使用「林北」詞彙，國民黨立委馬文君質疑，外交人員用詞應該要非常精準，今天用「林北」在國人或國會議員身上，有嚴重瑕疵，不管你喜不喜歡這個國家或這個人，都不該有類似發言。外交部次長田中光則表示，這是非常接地氣的語言，民間常常用這句話。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2024年05月12日至2024年05月13日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『吳釗燮』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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