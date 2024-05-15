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徐巧芯質詢送「密件」給吳釗燮：我不想再認一個爸

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今邀請外交部長吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，並被質詢。國民黨立委徐巧芯第一棒質詢，她身穿法袍上質詢台，說要送禮物給吳釗燮，口頭上說要送「蜜餞」給吳釗燮，取諧音「密件」，不過真正送的是芒果乾。記者陳熙文／攝影
立法院外交及國防委員會今邀請外交部長吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，並被質詢。國民黨立委徐巧芯第一棒質詢，她身穿法袍上質詢台，說要送禮物給吳釗燮，口頭上說要送「蜜餞」給吳釗燮，取諧音「密件」，不過真正送的是芒果乾。記者陳熙文／攝影

針對國民黨立委徐巧芯日前公開外交部機密文堅質疑台捷合作，外交部則提告徐巧芯洩密。外交部長吳釗燮今至立法院備詢，再度與徐巧芯交手，徐巧芯先禮後兵，送芒果乾給吳釗燮，並稱它是「蜜餞」（密件）。

立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，併請衛生福利部列席，並備質詢。徐巧芯第一棒質詢，她身穿法袍上質詢台，先問吳釗燮今日會不會再自稱「林北」，吳釗燮回答說不會，他會用正式的國語，徐巧芯則說謝謝，她今日不想再認一個爸爸。

徐巧芯並說要送禮物給吳釗燮。她口頭上說要送「蜜餞」給吳釗燮，取諧音「密件」，不過真正送的是芒果乾，上面貼有「密件」的貼紙。質詢還沒有開始，兩人就動作不斷。

吳釗燮 外交部 徐巧芯

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