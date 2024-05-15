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柯文哲魚果市場等3案列被告 蔣萬安：不希望改建受影響

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲在北市長任內減項發包的魚果市場改建工程，也遭議員告發。圖／本報資料照片 鍾維軒
民眾黨主席柯文哲在北市長任內減項發包的魚果市場改建工程，也遭議員告發。圖／本報資料照片 鍾維軒

繼京華城、北士科案後，民眾黨主席、北市前市長柯文哲任內減項發包的第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，上周遭議員告發，地檢署昨證實已分他字案，將柯文哲與前副市長彭振聲列被告。柯文哲還喊出要魚果市場攤商出來抗議，市長蔣萬安今天（15日）也被問及會不會擔心影響魚果改建進度？蔣說，當然不希望市場改建受影響，因市場改建有公益性，是公共事業，必須維持蔬菜、漁果的供貨穩定。

對於柯文哲的減項發包已被檢調列被告偵辦，蔣萬安說，一開始整個規畫、設計、到發包、執行，前任市府都已經完成並進行，所以他一上任面對各項問題，即刻解決，希望讓整個改建順利往前走。

另外，針對台智光案，柯文哲昨天在網路影片中開嗆，指台智光案他是檢舉人，被調查是很好笑的事，並稱母約才是問題，解子約沒有什麼用。蔣表示，台智光問題，不僅政風已經啟動調查，檢調也都已積極偵辦，也都已發動強制執行，不管是搜索、還是羈押，這就留給政風及檢調充分辦案的空間，好好還原真相，讓事實釐清。

台智光 柯文哲 蔣萬安

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