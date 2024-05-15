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面對無理質疑自稱「林北」 吳釗燮：我來自鄉下、無不敬
外交部長吳釗燮日前說在網路上提及，「面對無理質疑，林北一定吵到底」，被批評用詞不當。吳釗燮今受訪時表示，他來自鄉下，鄉下人對自我的稱呼都是這樣，沒有對任何人不敬。
外交部近日於社群平台「Threads」上發出一張吳釗燮身披「吵架王」彩帶的照片，並附文字說明。吳釗燮表示，「媒體朋友給我的封號，各位脆友覺得有道理嗎？」吳釗燮說，面對無理的質疑，林北一定吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底，其「林北」用詞備受爭議。
立法院外交及國防委員會今邀請吳釗燮報告「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」，併請衛生福利部列席，並備質詢。吳釗燮在接受媒體訪問時說，針對這件事情，這就是他個人的看法；他是來自鄉下，鄉下人大家也知道，對自我的稱呼就是這樣子稱呼。
至於吵架王的彩帶，吳釗燮說，那是記者聯誼會所送的禮物，是他們對他的幽默，他以幽默的方式呈現回去，就是這樣子而已，沒有對任何人有任何不敬的意思。
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