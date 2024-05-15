吳釗燮「林北說」惹議被護稱口頭禪？蔣萬安：有失言的感覺

520後新內閣即將上任，不過準國安會秘書長、現任外交部長吳釗燮日前Threads社群貼出披著「魔法部吵架王」背帶的照片，還嗆「林北一定給你吵到底」，引發熱議。台北市長蔣萬安今天也被問及，吳釗燮在社群嗆「林北」的看法？蔣萬安說，這樣的發言外界會認為有失言的感覺，不管是外交部長、或未來國安會秘書長，這樣的表達，外界自有公評。

另外，國安局等日前赴立院備詢，國民黨立委賴士葆質詢國安局副局長徐錫祥，問吳釗燮將成國安會秘書長，「講林北覺得怎麼樣？」徐錫祥回答稱，剛好他是讀法律的，每個文字根據不同的人、不同的時間，要表達的內容，可能評價上都不是很一致。還稱「單就這兩個字是不是粗話，在法院的實務見解不會這麼認定，現在有很多案件，包括有時候說『他馬的』是口頭禪。」

蔣萬安也被問及是否覺得「林北」是口頭禪？蔣說，這樣的說法與表達及後續的各種詮釋，對民眾來講，確實是有失言，希望新政府能夠針對問題，好好就事論事，不僅朝野之間有良性互動溝通，對於基層民眾的心聲、關注的議題，包括用電能源，交通網絡建設等，希望新政府好好體察民意，聆聽人民心聲。

蔣萬安今天啟程出發日本東京，進行為期4天的訪問行程，出發前被問及吳釗燮「林北」說的看法，蔣說，這樣的發言，外界認為有失言的感覺，不管是外交部長、或未來國安會秘書長，這樣的表達，外界自有公評。

蔣說，更重要是大家對於新上任的政府有更高期待，不管是用電的能源政策、積極回應各地方政府的需求，怎麼樣提出福國利民法案、朝野溝通，及面對現在是在野多數的國會，這些都希望能有良好互動，才能讓國政推動順利，各方也獻上祝福，也希望新政府推動政策，能夠更體察民意、貼近基層。