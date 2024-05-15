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蔣萬安啟程訪日 將拜會東京都知事小池百合子

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台北市長蔣萬安（右一）在研考會主委俞振華（右二）等幕僚陪同下，上午啟程從松山機場出發訪日4天，將參與2024 SusHiTech市長論壇，以安全城市建設為主題發表演說。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右一）在研考會主委俞振華（右二）等幕僚陪同下，上午啟程從松山機場出發訪日4天，將參與2024 SusHiTech市長論壇，以安全城市建設為主題發表演說。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安今（15日）上午啟程從松山機場出發訪日4天，期間將參與2024 SusHiTech市長論壇，以安全城市建設為主題發表演說，也安排拜會日本自民黨青年局、東京都知事小池百合子、東京中華學校、日華議員懇談會等，期盼透過此行深化兩城市友誼，並行銷台北。

蔣萬安此次受東京都知事小池百合子的邀請，將赴日參與2024 SusHiTech市長論壇。市府公布4天行程，今天下午，將前往拜會日本自民黨青年局，蔣萬安在立委任內與就任市長後，與數位局長結下深厚友誼，除了回訪，也將探討市府成立青年局後，與自民黨青年局的交流機制；今晚蔣萬安將出席Sushi Tech Tokyo 2024聯合晚宴，與來自世界各城市的市長會面，其中包括洛杉磯、首爾、馬尼拉等姐妹市代表。

台北市府表示，16日上午，蔣萬安將參與論壇，以安全城市建設為主題發表演說，向世界分享台北在地震應變、因應極端氣候的韌性城市建設；下午將接著拜會小池百合子，從去年由副市長李四川代表蔣萬安赴東京邀請小池知事來訪，再到今年初小池百合子來台北邀請蔣萬安參與SusHiTech，兩座城市之間的情誼與交流也更加緊密，本次東京會面預計將就安全、運動與未來之都的3大願景，探討未來深入合作的方向。

台北市長蔣萬安（右）在幕僚陪同下，上午啟程從松山機場出發訪日4天，將參與2024 SusHiTech市長論壇，以安全城市建設為主題發表演說。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右）在幕僚陪同下，上午啟程從松山機場出發訪日4天，將參與2024 SusHiTech市長論壇，以安全城市建設為主題發表演說。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安上午啟程前往日本出席2024 SusHiTech市長論壇，登機前在松山機場接受媒體聯訪。針對新總統賴清德上任前，打破過去24年慣例，過去新上任準總統都會拜會在野黨，但賴清德是「空白的4個月」；蔣說，大家對於新任政府有很高期待，現在在野黨也是國會多數、也代表民意，希望新政府能維持好朝野溝通，對國政推動有幫助。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安上午啟程前往日本出席2024 SusHiTech市長論壇，登機前在松山機場接受媒體聯訪。針對新總統賴清德上任前，打破過去24年慣例，過去新上任準總統都會拜會在野黨，但賴清德是「空白的4個月」；蔣說，大家對於新任政府有很高期待，現在在野黨也是國會多數、也代表民意，希望新政府能維持好朝野溝通，對國政推動有幫助。記者林俊良／攝影

小池百合子 東京 蔣萬安

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