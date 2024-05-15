520前局勢敏感 康達：維持台海和平穩定嚇阻風險

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）14日在華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）表示，從台灣1月總統選後到如今就職典禮將屆，美國關注重點依然是維持和平穩定，針對北京施壓台灣，美國會引用台灣關係法與區域夥伴一道確保維持台海穩定，並嚇阻任何魯莽行徑帶來的風險。

康達重申，美國非常關切台海局勢，從貨輪航道到高階晶片製造，台灣在國際經濟的角色越發吃重若台海的和平穩定受到威脅，對區域和全球都會造成巨大影響。

康達表示，美國過去40多年來努力維持台海的和平穩定，印證美國的安全繁榮繫於印太區域能維持和平穩定，「我們的整體戰略聚焦在台海的和平與穩定、維持現狀，我們基於台灣關係法、三聯合公報和六項保證的一個中國政策，使得台灣海峽45年來都能維持和平與穩定。」

康達表示，美國的政策和做法沒問題，中方增加針對台灣的壓力與脅迫，因此美國必須運用台灣關係法提供的工具，與區域夥伴一起努力維持台海穩定，並嚇阻任何魯莽行徑帶來的風險。

從選後迄今，中華民國準總統賴清德將在20日就職，美國政府官員不斷公開呼籲北京不要反應過度，也不要增加台海局勢緊張。

康達月初在聯邦眾議院外交委員會印太小組聽證會表示，美國對中方言明，就職典禮前後都不應增加局勢緊張及破壞和平穩定。

美國總統拜登14日在白宮說明對中國大陸加徵的關稅，也不忘提及「我們為台海的和平穩定挺身而出。」

中國大陸駐美大使館發言人劉鵬宇14日在線上吹風會對媒體表示，賴清德宣稱要遵循蔡英文路線，尋求其他國家的支持，還說希望能「走入白宮」，這就是一個十足十的分離主義者。

劉鵬宇將國務卿布林肯支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會、美國國會議員訪問台灣、美台談判21世紀貿易協議（台美21世紀貿易倡議），以及美國對台軍售，歸類為美方對台灣問題的負面行動和說法；他說，美國鼓勵台灣爭取所謂的國際空間，這對中方而言就是挑釁。

劉鵬宇表示，美國在520之後如何與新的台灣當局往來，將影響台海局勢與中美關係，中方敦促美國落實拜登不支持「台灣獨立」、「兩個中國」、「一中一台」，也「不拿台灣來遏制中國」的承諾，美國應停止與台灣當局的官方互動，也不要尋求台獨者感覺受到美國支持。

劉鵬宇重申兩國元首通話的內容，亦即台灣問題是美中的第一條且不能被逾越的紅線。