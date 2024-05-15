美亞太助卿520前強調台海穩定 稱有信心因應挑戰

中央社／ 華盛頓14日專電
美國亞太助卿康達。美聯社
美國亞太助卿康達。美聯社

520台灣總統就職典禮倒數，美國亞太助卿康達今天表示，現在正處於一個重要時期，美方重點仍是維護台海和平穩定，「我有信心我們能因應挑戰」。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）今天回顧美國總統拜登（Joe Biden）政府印太策略兩年來的落實成果，美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）出席並接受提問。

談到台灣於印太策略的角色時，康達強調台灣在全球運輸及半導體產業的重要性，如果台海受到威脅，必然會對區域及全球產生重大影響。

他也重申美國對中政策是以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引，「45年來持續協助維持兩岸的穩定」。

「我們的整體策略仍是聚焦維護台海和平穩定、維持現狀」。康達指出，美方策略正確，但中國加大對台灣脅迫及施壓的力道。因此，美國必須利用台灣關係法所賦予的工具，並與該區域的其他夥伴合作，努力保持穩定，遏制任何躁進行為的風險。

根據台灣關係法，任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉，包括使用經濟抵制及禁運手段，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，美國嚴重關切。

這部美國國內法明定，提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。

有別於美國國務院4月仍避免點名中國，只要求「所有國家」勿在總統當選人賴清德就職前挑釁，隨著520進入最後倒數階段，康達用字更為清晰。

他於5月1日表示，美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）訪中期間，已經明確要求北京勿在5月20日前後藉機加劇台海緊張，美方將仔細關注中國一舉一動。

康達當時也同意美國國會議員「中國改變現狀」的論點，表示準總統賴清德在選後的發言「非常負責任」，明確表達美台對台海和平穩定的共同承諾。

他說道，美國及台灣政府致力維持現狀，而中國正採取破壞長期和平穩定作為，美國才有所回應。

台灣友邦紛紛宣布出席就職典禮之際，美國迄今尚未公開代表團成員及抵台時程。

2016年總統蔡英文第一任期就職典禮時，美國前貿易代表柯克（Ron Kirk）率美國特使團訪台；2020年蔡總統連任時，美方因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情派出線上代表團祝賀，成員包括時任白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）。

前總統馬英九2008年第一任期的就職典禮，時任美國總統小布希（George W. Bush）政府指派前白宮幕僚長卡德（Andrew Card）率團參與就職典禮；2012年馬英九連任時，時任美國總統歐巴馬（BarackObama）政府則派前白宮幕僚長戴利（WilliamDaley）出席。

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