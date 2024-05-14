賴清德：不排除在相互尊重、不預設前提下與中國對話

蔡英文總統與賴清德副總統應「民主聯盟基金會」邀請，以錄影方式於第七屆「哥本哈根民主高峰會」發表演說。賴清德表示，就任總統後，他將推動國家希望工程，繼續捍衛全球民主價值；台灣將致力維護兩岸現狀，他不排除在相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提的原則下與中國展開對話。

賴清德表示，再過幾天，他將宣誓就任中華民國台灣的下任總統，很欣慰能承接一個健康且充滿活力的民主政體。依據「經濟學人」發布的2023年民主指數，台灣是全球排名第10、亞洲排名第1的民主國家，這證明了台灣人對民主的堅持。

賴清德表示，台灣站在對抗威權擴張的最前線，台灣的民主不斷遭受外國錯假訊息、軍事威脅及經濟脅迫的壓力。儘管北京不斷施壓，台灣人民拒絕接受威權主義，中國的脅迫只會強化台灣堅持民主與自由的決心。「我們拒絕屈服於恐懼，選擇樂觀與希望」，今年初的總統大選結果也證明了這一點。

賴清德表示，就任總統後，他將推動「國家希望工程」，致力打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣。最重要的是，將繼續捍衛全球的民主價值。相關工作將圍繞四大支柱，包括強化國防及不對稱戰力、改善經濟安全與供應鏈、持續與民主國家建立夥伴關係、建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

賴清德表示，台灣將致力維護兩岸現狀，他不排除在相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提的原則下與中國展開對話。

賴清德表示，他要感謝包括「對華政策跨國議會聯盟」各國國會議員的倡議，強調兩岸衝突全球皆須付出代價。台海衝突不會僅止於台海，為了全球和平與自由，須強力嚇阻所有威權敵意。

他說，台灣將持續強化自我防衛的決心和韌性。為此，台灣的經濟實力至為關鍵。自由世界必須在全球重要科技領域的競爭中取得勝利，正如同台灣的晶片對世界科技至關重要，台灣亦將成為全球民主科技聯盟的中心。

賴清德邀請政治、商業領袖及所有崇尚自由的友人訪問台灣，親身體會為何台灣如此珍惜自由，並堅信人人皆有平等權利選擇自己的未來。

賴清德表示，絕不能重蹈俄羅斯入侵烏克蘭的覆轍；不能忽視威權國家的威脅，也不能在威權擴張下屈服。相反地，應強化自由與民主、經濟與韌性，同時藉由互惠合作來造福人民。

他說，現在是自由世界團結起來，打造下一代將生活在何種世界的時刻，一個大家得以在和平、自由與繁榮之中共同生活的民主世界。