駐韓代表接受韓媒專訪 籲支持台灣參與國際事務

駐韓代表梁光中近日接受韓媒專訪，呼籲各界支持台灣參與世界衛生大會（WHA）等國際組織活動，讓台灣為國際發展作出貢獻，同時強調台海情勢對韓國影響甚大，應獲得韓國政府重視。

韓媒NEWS1今天刊出梁光中專訪，以「妥善因應疫情與地震的台灣…請台灣有機會在國際舞台上證明能力」為題，介紹台灣在921大地震後對天災因應能力的大幅成長，以不久前發生的花蓮強震為例，作為20多年來政府相關因應措施、訓練成果，及國民天災預防意識提升的實證。

為使讀者更有感，梁光中表示，韓國相當受歡迎的台灣電影「那些年，我們一起追的女孩」中男、女主角重新聯絡上的契機正是921大地震，「韓國人可能很少經歷地震，但這是台灣相較其他國家更常發生的天災」。

如同對地震等天災的應對能力，還有先前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情間抗疫成功經驗，都證明台灣有能力自保、也願意為國際做出貢獻。梁光中指出，台灣持續爭取參與WHA及國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織，就是希望能分享台灣經驗與創新技術。

梁光中提及中國民航局1月片面取消兩岸於2015年針對M503、W122及W123三條航線達成的協議，更於4月18日片面宣布啟動W122及W123由西向東每日6航班的航路。呼籲國際正視此案，要求中國即刻與台灣就此進行協商，並支持台灣參與ICAO。

對於台韓關係，梁光中表示，台韓共享自由、民主、人權等普世價值，同樣長期面對威權主義國家威脅，且兩國地緣位置相近，強調朝鮮半島與台海情勢密切相關，是唇齒相依的命運共同體，期盼雙邊關係能更加緊密。