北市3大案 柯文哲、彭振聲列被告

繼京華城容積率、北投士林科技園區地上權案，民眾黨主席柯文哲在北市長任內減項發包的第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程，上周也遭議員告發，台北地檢署昨證實已分他字案，柯文哲與前副市長彭振聲都被列為被告。「3大案」兩人同列被告，均由黑金專股檢察官林俊言負責調查，民眾黨發言人戴于文說，民眾黨尊重司法，希望檢調秉公辦理，盡快查明真相。

北市議會「北士科T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」昨第2次開會，釐清疑點包括權利金下修、放寬3塊基地不限產業別的市長室會議找不到內簽，以及元大人壽有無參與潛在投資人會議等，小組成員也不滿產發局資料不足有如「擠牙膏」，影響調查。

會議經1個多小時，召集人張斯綱表示，5月24日開會時將再釐清產業別決策轉折、為何拆分基地、鑑價是否過低等，將請前秘書長、現任參議陳志銘報告；至於前副秘書長、現任中市副秘林育鴻，若必要也會約訪。

另外，民進黨議員林延鳳昨公布一份公文指出，北士科案第2次招標時，新光人壽希望「改標規」以利新光醫院投標，柯一度同意，但政風處認為可能獨厚特定申請人不應配合，林質疑柯市府產發局很有問題。

林延鳳還指出，元壽提出與市府的3封關鍵信，市府卻無法證明元壽2020年12月16日下午2時確實與會，她要求產發局提供資料；民眾黨議員黃瀞瑩建議，不只針對元壽，應提供14家廠商邀約時間、信件、訪談紀錄。

調查小組將約訪，林育鴻昨在台中被問及此事時表示，一切以北市府官方紀錄為準，現已進入政風調查，如有需要一定配合說明，「對自己的操守有自信」。

另外，國民黨議員鍾小平昨也開記者會，指柯利用元壽對內湖數位內容創新中心BOT案有興趣，誆騙到12月16日會議；元壽明明沒領標，後面卻演出這麼多故事，民眾黨議員陳宥丞反酸鍾小平「像小說編劇、不是台北市議員」。

調查小組開會前一晚，柯文哲搶先在臉書上傳說明影片，柯昨受訪時重申，只要把所有會議紀錄公開上網就好，「每天東湊一個西湊一個，我要怎麼回答。」

對於林延鳳指控，民眾黨發言人吳怡萱則說，這些都只是招標過程，何來為新壽量身定做，根本就是竹篙套菜刀，比起關心市政建設，議員更關心柯文哲的人設，「對於把市政建設當成八卦、潑糞工具的人，應該沒有什麼好手下留情的。」

吳怡萱說，新壽訪談紀錄，共提出好幾項需求，包括建議改為BOT模式、下修權利金、合併開發、維持地上權70年等，北市府都未採納，並非所謂的傾向個別招商，請不要再玩文字遊戲。