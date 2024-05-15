520條件說挨轟 鄭文燦撤告朱立倫

行政院副院長鄭文燦提告國民黨主席朱立倫涉嫌妨害名譽，前天傳他稱朱若出席五二○總統就職典禮就願意撤告，引發藍營強烈抨擊。國民黨桃園市議員凌濤批評，鄭拿司法資源當作政治交換、攻擊工具，格局太低；鄭文燦在桃園回應，一碼歸一碼，他為了台灣政治和諧，確實願意主動撤告。

鄭文燦隨後在臉書指出，「沒有開任何條件，我只是回應媒體轉達朱主席幕僚透過媒體的提議」；他並宣布已委請律師撤告。

國民黨團書記長洪孟楷昨說，不希望就職典禮成為箝制在野的工具；國民黨副秘書長李彥秀則說，這是情緒勒索。國民黨發言人楊智伃表示，從頭到尾都不存在國民黨以司法條件作為撤告交換條件，不知鄭文燦昨天頻回應，且顛三倒四的言論從何而來？