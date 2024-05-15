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國會改革法案 列周五院會第一案

聯合報／ 記者鄭媁王千豪屈彥辰／台北報導
國民黨力拚在準總統賴清德就職前將國會改革法案三讀。圖／聯合報系資料照片
國民黨力拚在準總統賴清德就職前將國會改革法案三讀。圖／聯合報系資料照片

五二○在即，國民黨力拚在準總統賴清德就職前將國會改革法案三讀。國民黨及民眾黨立委昨天聯手在立法院程序委員會以人數優勢表決，將「立法院職權行使法部分條文修正草案」列為本周五院會討論事項第一案。

立法院程序委員會昨處理討論事項時，三黨團均有提案。表決時，民眾黨立委林國成支持國民黨團提案，贊成九票、反對九票，最後程序委員會主席吳宗憲贊成，通過國民黨團提案。

國民黨團將攸關總統國情報告藐視國會、聽證權、調查權的「立法院職權行使法部分條文修正草案」列為第一案；第二案為「刑法部分條文修正草案」，增修違反藐視國會及聽證權的刑責；第三案為「立法委員互選院長副院長辦法第一條文修正草案」，將立法院正副院長選舉改為記名投票。

國民黨團提案，要求立法院新任行政院長施政方針報告前，依立法院職權行使法第十五條之二規定，邀請賴清德總統至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告；國民黨團將民眾黨團邀請賴清德總統至立法院報告案列為第五案。

外交部長吳釗燮五二○後將轉任國安會秘書長，他在Threads上表示，「面對無理的質疑，林北一定吵到底。」國民黨團昨發出聲明，表示嚴厲譴責史上最囂張、狂妄、卸責的外交部長吳釗燮，應立即公開道歉。

國民黨昨也盤點民進黨八年執政下，兩岸國安、能源政策、詐騙、居住正義、社會安全、食安、負債貧窮及少子化等議題，最令人民感到痛苦的八項之最，凸顯蔡英文總統「點亮台灣」書中提到「點亮令人感到無力的角落」的矛盾。

吳釗燮 國安會 國情報告 國會改革 國民黨 立法院 蔡英文 藐視國會 賴清德

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