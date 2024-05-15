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新聞眼／有錢判生？蔡若赦扁 親送司改上斷頭台

聯合報／ 本報記者王宏舜
蔡英文（右圖）總統在卸任前，傳出有意特赦犯下貪汙重罪的前總統陳水扁（左圖）。圖／聯合報系資料照片合成
蔡英文（右圖）總統在卸任前，傳出有意特赦犯下貪汙重罪的前總統陳水扁（左圖）。圖／聯合報系資料照片合成

蔡英文總統八年前就職時，強調推動司法改革，同年十一月廿五日主持司改國是會議籌備會，盼司法不要「有錢判生，無錢判死」，當時法官協會發聲明抗議；如今蔡在卸任總統前，卻傳出有意特赦犯下貪汙重罪的前總統陳水扁。若陳水扁既不認罪也不道歉仍獲特赦，蔡總統等於是把自己主導的司改送上斷頭台。

司法是維護社會正義的最後一道防線，貪汙犯經法院判決定讞後，服刑天經地義。詭異的是，陳水扁因龍潭購地等案遭判廿年徒刑，併科罰金二億五千萬元定讞，卻以「保外醫治」名義，從二○一五年一月五日起恢復自由之身；被醫師診斷為「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」的陳水扁，卻能主持廣播節目、站台助選、剪綵，一再踩司法紅線。

更離譜的是，陳水扁女兒陳幸妤遭控植牙醫療疏失保外就醫中的陳水扁，卻可以擔任訴訟代理人上法庭替女兒辯護；陳因貪汙而遭法務部廢止律師證，但大剌剌當女兒「律師」出庭，整個政府視若無睹，權貴犯罪卻享特殊待遇，這是蔡政府司改下保障被告人權的成果？還是司法淪為權貴服務工具的證明？

遭蔡政府裁撤的特偵組，曾形容扁家洗錢手法「雖難稱空前絕後，恐亦冠絕海內外」。但總統若行使特赦權，彈指間就摧毀司法應展現的公平正義，還談什麼司法改革？扁若認罪，尚有特赦理由，但他迄今對涉貪全不認罪，總統若予特赦，怎好意思指控司法「有錢判生，無錢判死」？

蔡總統下台前若要施捨人情，至少應向國人清楚解釋，一個不認罪、不曾道歉的涉貪前總統，有何可憫之處；否則，蔡總統的司改成績單，終將被烙下「特赦陳水扁」五字留史。

保外就醫 司法改革 國是會議 特赦 蔡英文 貪汙 醫療疏失 陳幸妤 陳水扁

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