衛福部預告人工生殖法草案 陳昭姿：有種近鄉情怯感受

衛福部今正式預告「人工生殖法草案」，推動代理孕母解禁長達卅年的立委陳昭姿表示，肯定衛福部長薛瑞元、國健署長吳昭軍將代理孕母、女同生育權等爭議法條，克服萬難的納入法規，並呼籲即將就任新閣揆的卓榮泰應盡速審議，將草案送至立法院，於下個會期加速審查，讓該法及早實施，以保障人權、生育權、養育權，及降低少子化引發的國安危機。

「如今，代理孕母入法，心情有一種近鄉情怯的感覺。」陳昭姿說，當初受民眾黨主席柯文哲邀請擔任不分區立委，就是為了爭取代理孕母入法，但當進入立法院發現，這是一個政治領域，許多她認為應該是對的事情、應該制定的法條等，包括在法案排程、審查等，均受到很多因素的影響及考驗。

陳昭姿指出，即便衛福部已送出草案版本，還有許多立委的版本需要一併審查，後續仍有許多變數，因而有種近鄉情怯的感覺，且還是有點驚慌，但總歸是「踏出第一步」，希望繼續往前走，不要回頭，如果這一次，代理孕母解禁被排除在衛福部草案外，她真的不知道該說什麼？或又要如何面對？

陳昭姿說，她先天沒有子宮，為了能養育孩子，也曾私下尋求代孕，但她仍希望代孕可以成為民眾生育的選項之一，而選擇站出來倡議，並也失去了以代孕方式養育孩子的機會，進而選擇收養孩子，可是這過程更是十分困難，而目前孩子和我的感情非常好，「我可說是一個成功的案例」。

陳昭姿說，許多人受限疾病等困難無法生育、養育孩子，外界不應給予限制，應讓民眾自行選擇，尤其蔡英文總統二〇一六年上任至今，國內出生人口數從廿萬人，減至十三萬人，幾乎是一年少一萬人，政府雖積極鼓勵生育，但生育政策可說是完全失敗，「真的是一場空」，少子化已是嚴重國安危機，現在應成全生育有困難卻仍想生育、養育孩子的人，踴躍生、養育。

陳昭姿指出，國人晚婚常面臨不孕問題，或是男同志、女同志也都可能需要代孕，目前全球已有四十多個國家將代孕入法，這是正面的法案。

陳昭姿說，代理孕母順利入法，由政府出面納管，讓這些民眾都可以利用代孕養育下一代，有別於過去僅有錢人可以到國外尋求代孕，讓這些族群都可以追求幸福的家庭，這是二全其美的事，