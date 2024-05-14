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卸任後角逐新北市長？ 林右昌：時機到了路自然出現

中央社／ 台北14日電
內政部長林右昌即將卸任，外界關注他的下一步。圖／聯合報系資料照片
內政部長林右昌即將卸任，外界關注他的下一步。圖／聯合報系資料照片

內政部長林右昌即將卸任，外界關注他的下一步。林右昌今天說，會先休息一陣子出國散散心，至於是否角逐新北市長，他未正面回應，只說會做好每份工作，機會、時機到了，路自然會出現。

林右昌即將卸任，今天與媒體茶敘，並開放參觀部長辦公室。外界關注林右昌未來動向，是否轉向黨職，或是投入2026新北市長選舉。林右昌說，卸任後會與太太出國散心，休息一陣子；媒體追問，下一份工作是否在民進黨中央，林右昌未正面回答，只說「應該由北平東路宣布」。

林右昌表示，當縣市長的成就感，是直接且非常真實的。至於是否參選，「以後的事情以後再說」，他當基隆市長8年雖然辛苦，但很有成就感。

林右昌說，他當部長時就把部長做好，下個任務、工作到來，就把下個工作做好，至於其他的，真的不用去規劃，它很自然，不用去強求什麼，說要搶什麼、爭什麼位置，真的沒有很重要。

林右昌表示，他在當市長之前，在每個位子就把自己工作做好。「機會、時機到了，路自然會出現」，如果每天在想下個目標，而忽視現在眼前的責任，沒把工作做好，要搶什麼都不會出現，要踏實過好每一天、做好每份工作。

談到即將接任內政部長的前民進黨立委劉世芳，林右昌說，他跟劉世芳2002年就認識，當時游錫堃擔任行政院長，劉世芳曾任行政院秘書長，兩人有很多互動，幾乎每天都在一起，劉世芳很優秀，是女性從政的代表，黨政資歷豐富，接任內政部長非常適宜，也有這樣的能力。

林右昌表示，相信業務可以無縫接軌，兩人之前也碰過面。法案部分，上半年處理差不多，預算也已經差不多，會照原本政策持續往下走；這週他會請內政部員工去向劉世芳報告，並向2位將新到任的政務次長說明，展開業務交接。

劉世芳 林右昌

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