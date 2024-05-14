快訊

台海當面共軍今晚再度大舉出海活動 15架次逾越中線及其延伸線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲再上火線大談台智光案！自嘲檢舉人被調查太好笑

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲晚間在YouTube節目「柯P揪時在」表示，台智光案在前市長郝龍斌任內簽約，時任警察局長楊源明當年就受到議員的壓力。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席柯文哲晚間在YouTube節目「柯P揪時在」表示，台智光案在前市長郝龍斌任內簽約，時任警察局長楊源明當年就受到議員的壓力。圖／台灣民眾黨提供

北市警用監視器傳輸費爭議延燒，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，台智光案在前市長郝龍斌任內簽約，一簽就是25年，時任警察局長楊源明當年就受到議員的壓力，「我是檢舉人耶，我去檢舉說你們這些貪汙，怎麼現在我在被調查？這太好笑了！」

柯文哲晚間在YouTube節目「柯P揪時在」直言，「我是台智光案的檢舉人」，此案是在郝龍斌任內簽約，一簽就是25年，自己在市長任內就多次想要解約，當時還找來多家律師事務所，但是最後都無能為力，「不能說看起來怪怪的，或者懷疑對方以後可能貪汙、造假，這不是理由。」

有關郝龍斌指控子約費率超過母約，柯文哲說明，網路傳輸有其基本費用，不是決定價格的唯一因素，包括即時保修、影音備份要求、資訊安全，這些加上去都會影響價格，「其實這一條，我有最簡單的辯護方法，他說這費率是你定的，我說費率都是我定的，為什麼我的預算是4.6億，你是5.5億，差了9000萬？」

柯文哲也爆料，當年台北市警察局就受到議員的壓力，時任警察局長楊源明受到壓力每天被修理，因此他本人還到台北市警察局主持專家會議。

柯文哲表示，台智光收買部分議員，因此才會再加上但書，「如果要用2M，未來只能採購100萬畫素的監視攝影機」，自己在市長任內的最後一個月，每天依然上午7時30分準時上班，看到這條但書就破口大罵，因為100萬畫素的機器已經停產，導致所有傳輸都要用3M，導致警用監視器預算從4.6億增加到5.5億，總共多了9000萬元。

另外，國民黨台北市議員鍾小平近日控告柯文哲，任內與中華工程簽訂第一果菜及魚類批發市場改建案涉圖利，柯文哲則向攤商喊話，「親愛的第一果菜市場攤商朋友們，我是柯市長，花了這麼大的力氣改建市場，現在有人在汙衊我們，請大家去跟他抗議」。

柯文哲批評，鍾小平明知事實不是如此，但是為了要抹黑而抹黑，「最嚴重的後果，就是打擊公務員士氣」。

北市 台智光 柯文哲 監視器 警察 郝龍斌 鍾小平

延伸閱讀

果菜市場改建案柯文哲列被告 民眾黨批鍾小平抹黑：浪費司法資源

北市藍綠議員緊咬被柯文哲北士科案 白反嗆挑戰國人智商

議員告發果菜市場案 北檢分他字案柯文哲列被告

不輸高虹安！柯文哲上任市長1年多也人事地震 震掉三分之一局處首長

相關新聞

柯文哲再上火線大談台智光案！自嘲檢舉人被調查太好笑

台北市警用監視器傳輸費爭議延燒，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，台智光案在前市長郝龍斌任內簽約，一簽就是25年，時...

盼520前蔡總統特赦陳水扁 民間醫療小組陳順勝：應免罪也免刑

蔡英文總統卸任前是否特赦前總統陳水扁。陳水扁民間醫療小組主治醫師陳順勝表示，他主張520前無罪特赦陳水扁，並發起連署，強...

修法案由稱「致力提升詐騙再犯率」挨批 徐巧芯向連署委員致歉

國民黨立委徐巧芯近來話題不斷，日前提出「外役監條例第4條條文修正草案」的案由竟稱「要致力提升吸毒、詐騙、酒駕的再犯率」，...

衛福部預告人工生殖法草案 陳昭姿：有種近鄉情怯感受

衛福部今正式預告「人工生殖法草案」，推動代理孕母解禁長達卅年的立委陳昭姿表示，肯定衛福部長薛瑞元、國健署長吳昭軍將代理孕...

卸任後角逐新北市長？ 林右昌：時機到了路自然出現

內政部長林右昌即將卸任，外界關注他的下一步。林右昌今天說，會先休息一陣子出國散散心，至於是否角逐新北市長，他未正面回應，...

賴清德：不排除在相互尊重不預設前提下 與中國對話

副總統賴清德今天以錄影方式於哥本哈根民主高峰會發表演說指出，就任總統後，他將推動國家希望工程，繼續捍衛全球民主價值；他也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。