柯文哲再上火線大談台智光案！自嘲檢舉人被調查太好笑

台北市警用監視器傳輸費爭議延燒，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，台智光案在前市長郝龍斌任內簽約，一簽就是25年，時任警察局長楊源明當年就受到議員的壓力，「我是檢舉人耶，我去檢舉說你們這些貪汙，怎麼現在我在被調查？這太好笑了！」

柯文哲晚間在YouTube節目「柯P揪時在」直言，「我是台智光案的檢舉人」，此案是在郝龍斌任內簽約，一簽就是25年，自己在市長任內就多次想要解約，當時還找來多家律師事務所，但是最後都無能為力，「不能說看起來怪怪的，或者懷疑對方以後可能貪汙、造假，這不是理由。」

有關郝龍斌指控子約費率超過母約，柯文哲說明，網路傳輸有其基本費用，不是決定價格的唯一因素，包括即時保修、影音備份要求、資訊安全，這些加上去都會影響價格，「其實這一條，我有最簡單的辯護方法，他說這費率是你定的，我說費率都是我定的，為什麼我的預算是4.6億，你是5.5億，差了9000萬？」

柯文哲也爆料，當年台北市警察局就受到議員的壓力，時任警察局長楊源明受到壓力每天被修理，因此他本人還到台北市警察局主持專家會議。

柯文哲表示，台智光收買部分議員，因此才會再加上但書，「如果要用2M，未來只能採購100萬畫素的監視攝影機」，自己在市長任內的最後一個月，每天依然上午7時30分準時上班，看到這條但書就破口大罵，因為100萬畫素的機器已經停產，導致所有傳輸都要用3M，導致警用監視器預算從4.6億增加到5.5億，總共多了9000萬元。

另外，國民黨台北市議員鍾小平近日控告柯文哲，任內與中華工程簽訂第一果菜及魚類批發市場改建案涉圖利，柯文哲則向攤商喊話，「親愛的第一果菜市場攤商朋友們，我是柯市長，花了這麼大的力氣改建市場，現在有人在汙衊我們，請大家去跟他抗議」。

柯文哲批評，鍾小平明知事實不是如此，但是為了要抹黑而抹黑，「最嚴重的後果，就是打擊公務員士氣」。