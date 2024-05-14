修法案由稱「致力提升詐騙再犯率」挨批 徐巧芯向連署委員致歉

國民黨立委徐巧芯近來話題不斷，日前提出「外役監條例第4條條文修正草案」的案由竟稱「要致力提升吸毒、詐騙、酒駕的再犯率」，遭民進黨立委蘇巧慧批評。對此，徐巧芯今天除向連署委員致歉外，也邀請蘇巧慧一起連署。

蘇巧慧今天在臉書貼文徐巧芯「外役監條例第4條條文修正草案」的提案案由，內容提到「要致力提升吸毒、詐騙、酒駕的再犯率。」

對此，徐巧芯表示，自己針對「外役監條例第4條條文修正草案」的用意是要「遏止」毒品吸食及持有累犯、犯下詐騙行為及酒駕致人於死再犯者移出外役監條例。不過，她也坦言，確實在提案案由的用字遣詞用錯，謝謝蘇巧慧提醒，她會立即向院內修正錯誤。

徐巧芯強調，她版本的修正說明和條文對照表均明確擴大受刑人「不得遴選」外役監，也期待蘇巧慧能夠一起連署。而她提案版本的「外役監條例」目前已經修正文字，也對連署的委員造成困擾表達歉意，未來會更加謹慎。