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軍人釣客遭陸留置…老母每天以淚洗面 陳玉珍研判：520前恐難返金

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門兩名釣客迷航漂流到中國大陸，陸方迄今移交一名，但另一名具有軍人身份胡男卻遲遲無法返金。圖／本報資料照片
金門兩名釣客迷航漂流到中國大陸，陸方迄今移交一名，但另一名具有軍人身份胡男卻遲遲無法返金。圖／本報資料照片

金門釣客迷航中國大陸事件中，其中一名具有軍人身份的釣客胡姓男子從3月至今約2個月，遲遲無法返金，胡男老母親整天以淚，求人也求神。金防部證實，胡男透過家屬主動申請「志願退伍」並生效；立委陳玉珍推測，家屬當然希望胡男盡快回來，但趕在520前恐有難度。

金門有2名釣客在3月17日因濃霧迷航漂流到大陸，其中一名釣客25歲胡男具有現役軍人身份，陸方疑似因此原因而遲遲未釋放該名軍人，至今都還遭到大陸留置。金防部今證實，胡男已經透過親屬申請志願退伍，核定於今年5月8日零時退伍生效。

陳玉珍透露，其實有關胡男申請退伍一事，她在出訪北京期間就有跟家屬討論過了，胡男在期間也一直跟家屬聯絡，家屬覺得一直沒有辦法回家，心情也受影響，就思考是不是乾脆辦退伍；她也在北京與陸方詢問，確實會讓事情簡單一些，因此就這樣辦理。

在地居民指出，胡男的母親已經兩個月沒有見到兒子，現在每天以淚洗面，到處求人也求神明，現在只希望胡男卸下軍人身分後，可以早日回家，也好讓罹癌胡父可以安心接受治療。另外，胡男8歲女兒也一直都在問「爸爸怎麼那麼久都沒回家？」，胡男父母也都難以向孫女解釋。

外界推測，520新政府即將交接，大陸是否會在此時機釋出善意將是兩岸關係未來重要關鍵。不過陳玉珍表示不樂觀，她身為在地民代當然希望居民盡快返回，盡量協助加速，不過推測520之前回來可能性不大。

金門兩名釣客迷航漂流到中國大陸，陸方迄今移交一名，但另一名具有軍人身份胡男卻遲遲無法返金。圖為金門釣魚示意圖。圖／讀者提供
金門兩名釣客迷航漂流到中國大陸，陸方迄今移交一名，但另一名具有軍人身份胡男卻遲遲無法返金。圖為金門釣魚示意圖。圖／讀者提供
金門釣客迷航中國大陸事件中，其中一名具有軍人身份的釣客胡姓男子從3月至今約2個月，遲遲無法返金，胡男老母親整天以淚，求人也求神。立委陳玉珍推測，家屬當然希望胡男盡快回來，但趕在520前恐有難度。記者王千豪／攝影
金門釣客迷航中國大陸事件中，其中一名具有軍人身份的釣客胡姓男子從3月至今約2個月，遲遲無法返金，胡男老母親整天以淚，求人也求神。立委陳玉珍推測，家屬當然希望胡男盡快回來，但趕在520前恐有難度。記者王千豪／攝影

軍人 金門 陳玉珍 520

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