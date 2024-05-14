人工生殖草案公布 陳菁徽誇薛瑞元「卸任前送民眾一份大禮」

衛福部國健署今天公布「人工生殖法草案」，針對單身女性、代理孕母等項目定出規範。國民黨立委陳菁徽指出，要肯定衛福部長薛瑞元推出的草案，內容比現在朝野所有的版本都還要詳盡，這是薛卸任前送給百姓的一份大禮。不過這僅是第一關，盼行政單位可以加快腳步，別像以往一拖再拖，應盡快將完整版送至立法院，由代表民意的立法委員審查，訂定最終版本，造福迫切需要人工生殖法的民眾。

陳菁徽指出，她上個月曾針對人工生殖法的修正進度質詢衛福部長薛瑞元，當時便提醒薛，立法院就是一個民意匯集的殿堂，當行政機關提出專業的政策或法案時，應在立法院充分討論之後審查，才能展現民主國家精神，並要求行政院最後送出最完整的版本，後續由立法院進行討論、審議，如最終須拿掉爭議較大的部分，至少是民意的展現，而非行政單位的怠惰。當時薛瑞元允諾並表示，「這樣也是他希望的。」

對於本次修正草案關於代孕的內容，陳菁徽表示，內容比現在朝野所有的版本都還要詳盡，試管嬰兒的部分，增訂受術未婚女性、受術異性伴侶、女性受術者為適用對象；也將代孕專章列入，受不孕症所苦的夫妻或同性配偶，在草案版本都可以透過代孕生殖，來一圓成為爸爸媽媽的心願。這不僅顯示衛福部、國健署法制作業周延專業，更顯露主管機關勇於任事的勇氣，非常值得敬佩，這份草案是薛瑞元卸任前，給許多苦於生育問題民眾的最溫暖禮物。

不過陳菁徽也提到，代理孕母議題是否要通過，行政單位都應先將法案送進立法院審查，由具備民意基礎的立法委員討論，由民意做出最後決定。而非像過去幾十年來，一拖再拖，辦理無數場會議，卻始終原地踏步，沒有結論，讓許多苦等的當事人過著痛苦生活。

陳菁徽說，草案提出只是人工生殖法推動的開始，專業議題討論不分藍綠、也無對錯，社會溝通不僅是主管機關推動政策時的必要程序，也是她身為一個民意代表的使命。朝野各界應該一同用專業、嚴謹的態度來審議，一同找到社會可以接受的平衡點，一方面保障所有國人的生育自主權，促進性別平權，也能最大化保障所有在接受、參與人工生殖醫療技術當事人的權益。