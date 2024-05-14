快訊

修法案由稱「致力提升詐騙再犯率」挨批 徐巧芯向連署委員致歉

檢察官開庭途中突脫法袍閃人 審判長傻眼了要求穿回！最後結局曝光

摩鐵悶殺親生兒女！母曾寫下「成為保護你們的天」 校方不捨曝2孩童在校表現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人工生殖草案公布 陳菁徽誇薛瑞元「卸任前送民眾一份大禮」

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照
國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照

衛福部國健署今天公布「人工生殖法草案」，針對單身女性、代理孕母等項目定出規範。國民黨立委陳菁徽指出，要肯定衛福部長薛瑞元推出的草案，內容比現在朝野所有的版本都還要詳盡，這是薛卸任前送給百姓的一份大禮。不過這僅是第一關，盼行政單位可以加快腳步，別像以往一拖再拖，應盡快將完整版送至立法院，由代表民意的立法委員審查，訂定最終版本，造福迫切需要人工生殖法的民眾。

陳菁徽指出，她上個月曾針對人工生殖法的修正進度質詢衛福部長薛瑞元，當時便提醒薛，立法院就是一個民意匯集的殿堂，當行政機關提出專業的政策或法案時，應在立法院充分討論之後審查，才能展現民主國家精神，並要求行政院最後送出最完整的版本，後續由立法院進行討論、審議，如最終須拿掉爭議較大的部分，至少是民意的展現，而非行政單位的怠惰。當時薛瑞元允諾並表示，「這樣也是他希望的。」

對於本次修正草案關於代孕的內容，陳菁徽表示，內容比現在朝野所有的版本都還要詳盡，試管嬰兒的部分，增訂受術未婚女性、受術異性伴侶、女性受術者為適用對象；也將代孕專章列入，受不孕症所苦的夫妻或同性配偶，在草案版本都可以透過代孕生殖，來一圓成為爸爸媽媽的心願。這不僅顯示衛福部、國健署法制作業周延專業，更顯露主管機關勇於任事的勇氣，非常值得敬佩，這份草案是薛瑞元卸任前，給許多苦於生育問題民眾的最溫暖禮物。

不過陳菁徽也提到，代理孕母議題是否要通過，行政單位都應先將法案送進立法院審查，由具備民意基礎的立法委員討論，由民意做出最後決定。而非像過去幾十年來，一拖再拖，辦理無數場會議，卻始終原地踏步，沒有結論，讓許多苦等的當事人過著痛苦生活。

陳菁徽說，草案提出只是人工生殖法推動的開始，專業議題討論不分藍綠、也無對錯，社會溝通不僅是主管機關推動政策時的必要程序，也是她身為一個民意代表的使命。朝野各界應該一同用專業、嚴謹的態度來審議，一同找到社會可以接受的平衡點，一方面保障所有國人的生育自主權，促進性別平權，也能最大化保障所有在接受、參與人工生殖醫療技術當事人的權益。

不孕症 代理孕母 立法院 薛瑞元 衛福部 試管嬰兒 陳菁徽

相關新聞

修法案由稱「致力提升詐騙再犯率」挨批 徐巧芯向連署委員致歉

國民黨立委徐巧芯近來話題不斷，日前提出「外役監條例第4條條文修正草案」的案由竟稱「要致力提升吸毒、詐騙、酒駕的再犯率」，...

軍人釣客遭陸留置…老母每天以淚洗面 陳玉珍研判：520前恐難返金

金門釣客迷航中國大陸事件中，其中一名具有軍人身份的釣客胡姓男子從3月至今約2個月，遲遲無法返金，胡男老母親整天以淚，求人...

人工生殖草案公布 陳菁徽誇薛瑞元「卸任前送民眾一份大禮」

衛福部國健署今天公布「人工生殖法草案」，針對單身女性、代理孕母等項目定出規範。國民黨立委陳菁徽指出，要肯定衛福部長薛瑞元...

準總統賴清德率領團隊出席晚宴 與黨籍立委交換意見

身兼民進黨主席的準總統賴清德今晚邀請黨籍立委餐敘，希望能與立委們就當前政經局勢與國會生態廣泛交換意見，時值在野立委欲邀請...

批政府捨乾淨核能致空汙嚴重傷健康 賴士葆：錯誤政策可殺人

空汙PM2.5造成我國人健康威脅，且與罹患肺癌有關。國民黨立委賴士葆今日表示，蔡政府捨棄乾淨的核能，讓國人「用肺發電」，...

蔡總統授勳政務委員 林萬億：沒讓總統漏氣、沒讓經費白花

蔡英文總統今天頒授行政院政務委員林萬億等16人勳章，林萬億代表致詞時，感謝蔡總統遠見、前瞻、堅定的領導以及歷任行政院長的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。