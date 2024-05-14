批政府捨乾淨核能致空汙嚴重傷健康 賴士葆：錯誤政策可殺人

空汙PM2.5造成我國人健康威脅，且與罹患肺癌有關。國民黨立委賴士葆今日表示，蔡政府捨棄乾淨的核能，讓國人「用肺發電」，肺癌成為最奪命的新國病，錯誤政策可以殺人。

賴士葆說，台大公衛學院上月刊登在國際期刊「環境研究」，發現處在高濃度空汙細懸浮微粒PM2.5的環境，若30年每立方公尺增加10微克，罹患肺腺癌機率高於每天吸超過一包菸的人。另外，國衛院和環境部昨天公布10年的研究計畫報告，空氣汙染不只與罹患肺癌有關，也與慢性阻塞性肺病、中風、缺血性心臟病等死亡率息息相關，兩個重大研究都直指空汙PM2.5的因素對健康的重大威脅和影響。

賴士葆指出，世界衛生組織將PM2.5列為一級致癌物，台灣健康空氣行動聯盟發起人葉光芃醫師指出肺癌是吸出來的，國人十大癌症死因都與PM2.5有關。由於很多煉鋼廠、石化產業、燃煤電廠等高汙染產業都集中在中南部，所以中南部PM2.5濃度相較於北部不易下降。環境部提醒民眾做好汽機車保養，減少製造空氣汙染，人人有責，仔細評估，其實更大的責任在政府。

賴士葆表示，蔡政府捨棄乾淨的核能，讓國人用肺發電，這幾年肺癌成為最奪命的新國病，其死亡率、死亡人數和健保花費都是高居第一。8年來，企業和百姓疾呼政府重新檢討能源政策，不只是因為它關乎能源發電，更攸關百姓的健康，錯誤的政策是可以殺人的。

賴士葆強調，賴清德要成立「百億癌症新藥基金」，希望在2030年癌症死亡率能減少3分之1。這個政策的目標是加速癌友在最快時間接觸到癌症新藥來減少死亡率。賴清德醫生的背景應該很清楚前端的預防和後端治療要並駕齊驅。減少碳排空汙，讓PM2.5濃度下降就能減少心肺相關疾病的發生，及延長其存活率。否則衛福部宣布在520前一天全面解除口罩令，但是空汙肆虐的環境中，民眾要保命不得不仍然要依靠口罩以自救。

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