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駐澳代表籲澳洲政府循例支持台灣國際參與

中央社／ 雪梨14日專電

澳洲代表徐佑典近日接受澳洲主流媒體專訪表示，中國軍事活動引發各界擔憂，呼籲澳洲政府，在中國加速邊緣化台灣之際，應續循前例支持台灣國際參與，包括本月底的世界衛生大會（WHA）。

徐佑典接受澳洲全國性媒體「澳洲金融評論報」（Australian Financial Review）專訪，談及中國軍事行動擴張、台灣新任總統即將就職、台澳合作新關係等議題，專訪內容於13日刊出。

徐佑典表示，北京加速軍事入侵台灣領海空，今年已派遣超過1200架軍機進入台灣防空識別區（ADIZ），其中超過400架越過海峽中線。中國在過去數年增加軍機、軍艦侵入ADIZ及海峽中線次數，今年更發射間諜氣球越過台灣領空，試圖透過這些行動來脅迫台灣。

徐佑典指出，北京試圖製造脅迫與緊張局勢，使台灣人民感到恐慌，主要目的是向即將上任的台灣新政府施壓，企圖軟化新政府對北京政策及接受中方條件。

徐佑典表示，中國軍事活動引起各界擔憂，包括中國軍機5月4日在黃海上空發射照明彈，差點擊中澳洲海軍直升機；中國海軍亦在南海將水炮瞄準菲律賓船隻。北京針對外國軍隊日益激烈的騷擾，升高印太區域的不確定性，一旦出現誤判，恐會產生意想不到的後果。

總統當選人賴清德將於21日就職，徐佑典表示，賴總統當選人將延續總統蔡英文的政策一貫性，蔡政府國安團隊成員仍持續扮演重要角色。

徐佑典呼籲艾班尼斯（Anthony Albanese）政府，在中國加速邊緣化台灣國際空間之際，續循前例支持台灣國際參與，包括27日將登場的世界衛生大會。

對於台灣與澳洲的新合作，徐佑典認為，澳洲政府近期宣布「未來澳洲製造」（Future Made in Australia）政策，給予台灣機會加入澳洲製造業供應鏈。

徐佑典表示，外界認為，台灣為重要的科技樞紐，應在關鍵礦產供應鏈占有一席；不過，台灣企業未參與關鍵礦物開採或加工，而是從日本或韓國購買這些加工製品。

徐佑典表示，台灣對澳洲關鍵礦物頗有興趣，已有部分台灣公司在關鍵礦物產業尋找與澳洲合作機會，正媒合澳洲企業與台灣投資者。台灣投資者盼在澳洲生產太陽能板、儲能電池及綠氫。

徐佑典表示，台灣盼成為「未來澳洲製造」的一環，台灣高科技製造業也希望尋找替代供應鏈，防止遭遇他方脅迫。

此外，徐佑典指出，台灣正在修訂國內法規與立法，以符合「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的高標準，「台灣不會將特定產業或部門做為武器脅迫其他貿易夥伴，憑此就可證明台灣比中國更有資格加入CPTPP」。

CPTPP 澳洲 蔡英文 賴清德

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