蔡總統授勳政務委員 林萬億：沒讓總統漏氣、沒讓經費白花

蔡英文總統今天頒授行政院政務委員林萬億等16人勳章，林萬億代表致詞時，感謝蔡總統遠見、前瞻、堅定的領導以及歷任行政院長的帶領與督促之下，得以完成許多重要的工作，也要感謝所有部會一起同心協力，讓今天的成果得到肯定，「大家8年如一日的早出晚歸，隨時都要接到總統的電話、院長的指示，盡力將所有交辦任務完成，而家人的支持、協助才是最大的功勞。」

林萬億細數各政委政績指出，政委張景森除了協助前瞻基礎建設，對於20萬戶社會住宅、300億租金補貼、「向山致敬、向海致敬」等政策都參與非常多，內政部次長花敬群也陪同一起努力，「雖然沒有完成20萬戶社會住宅的興建，但是都在一步一步往目標邁進」。

林萬億提到，政委吳澤成帶領工程會推動事務，濁水溪揚塵問題，由106年5月9日降至現在不到5次，非常不容易；政委吳政忠推動國科會，每年一千多億預算，包括半導體、量子、太空科技、資安、智慧科技、精準健康、2050淨零碳排、晶創台灣、亞洲·矽谷、桃竹苗大矽谷計畫等，都在他手上完成，令人佩服。

林萬億說，政委鄧振中主持經貿談判辦公室，在台灣的國際處境下，要將這些貿易談判達到如我們所願，非常不容易。除了加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的籌備外，「台美貿易暨投資架構協定」也都在進行中，最近更完成「台美21世紀貿易倡議」第二階段協商。

林萬億指出，政委羅秉成推動「國家人權行動計畫」、反毒打詐事務、強化全民國防兵力結構調整方案、建構數位／網路性暴力保護網等，使台灣社會穩定。

林萬億表示，在疫情期間，衛福部前部長陳時中帶領所有同仁，從買口罩、疫苗、快篩，安排疫苗注射，到讓傷亡盡量降低，經濟得以穩定，上上下下大家一條心，「做到流汗，卻讓人嫌到流涎」，衛福部做出世界上難得的防疫經驗。

林萬億表示，他負責年金改革、客庄369、浪漫台三線、0-6歲國家一起養、長照2.0、強化社會安全網、因應超高齡社會對策方案、大學社會責任實踐計畫、國家語言整體發展方案、食安五環、原住民族轉型正義等事務，仰賴各部會的協助，更重要的是，有主計長朱澤民爭取經費。另外，他和行政院前副院長施俊吉前也與教育部一起合作，努力讓年輕人減少學貸。

林萬億提到，昨日中華亞太菁英交流協會公布民調，長照滿意度88.4%、提升基本工資為84.1%、幼托為78.9%、年改達63%，真的沒有讓總統「漏氣」、沒有讓經費白花、沒有讓各部會的努力挫敗，得到社會的肯定。