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果菜市場改建案柯文哲列被告 民眾黨批鍾小平抹黑：浪費司法資源

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市前市長柯文哲。記者林俊良／攝影
台北市前市長柯文哲。記者林俊良／攝影

國民黨台北市議員鍾小平等人控告台北市前市長柯文哲，任內與中華工程簽訂第一果菜及魚類批發市場改建案涉圖利，台北地檢署已分他字案偵辦列為被告。民眾黨發言人戴于文受訪時表示，民眾黨尊重司法，希望檢調秉公辦理，能夠盡快查明真相。

台北地檢署上午指出，北檢接獲相關告發之後，檢察官已分他字案偵辦，案由為貪汙治罪條例，其中柯文哲列為被告，將由檢肅黑金專組檢察官林俊言負責，並且指揮法務部廉政署北部地區調查組蒐證、調卷以及了解。

戴于文回應，民眾黨尊重司法，希望檢調秉公辦理，能夠盡快查明真相，萬華第一果菜市場採取減項發包，主要是該工程多次流標，當時提出的應對策略，果菜市場工程案經過公務體系同仁的專業評估，工程發包也都是經過主計、政風等監辦單位參與，整個過程議會都相當清楚。

有關鍾小平告發圖利廠商，戴于文則表示，如果鍾小平有認真上班，應該了解整個過程與原委，現在卻為了謀求個人媒體聲量，昧於事實硬要抹黑，浪費司法資源，身為民意代表做出最壞的示範。

司法 戴于文 柯文哲 民眾黨 鍾小平

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