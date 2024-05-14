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立院黨團明協商健保點值保障草案 每點0.95或1元受關注

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會於明中午12時，針對「健保法」第62條條文修正草案進行黨團協商，就立委王育敏、國民黨黨團提案，明定保障健保點值每點不得低於0.95元，及立委蘇清泉提案不得低於1元進行討論。本報資料照片
立法院社福及衛環委員會於明中午12時，針對「健保法」第62條條文修正草案進行黨團協商，就立委王育敏、國民黨黨團提案，明定保障健保點值每點不得低於0.95元，及立委蘇清泉提案不得低於1元進行討論。本報資料照片

健保總額制度下，對醫療院所醫療支出長期打折給付，在新冠疫情後，民眾醫療利用率上升，物價上漲等因素，造成醫療院所經營困難，醫界認為健保點值應獲保障。立法院社福及衛環委員會預計於明中午12時，針對「健保法」第62條條文修正草案進行黨團協商，就立委王育敏、國民黨黨團提案，明定保障健保點值每點不得低於0.95元，及立委蘇清泉則提案不得低於1元進行協商。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫界期盼健保點值保障每點不得低於一元，衛福部應提出對應的方案，並折衝思考在維持健保總額制度下，將支出上限制修改為支出目標制，也就是說，在健保總額範圍內，保障健保點值每點不得低於一元，但超過健保總額上限後，醫療支出採打折給付，「超過愈多，打折愈多」，並由公務預算撥補，避免醫療院所衝量，讓健保財務更加雪上加霜。

對於，醫界期盼健保點值保障每點不得低於一元，衛福部健保署長石崇良指出，預計將從住院包裹式給付（DRG）開始著手，健保點值保障每點一元。洪子仁表示，針對急、重、難、罕及住院給付，這是救命所需，且醫療院所衝量機會不大，但須滿足兩大前提，才會支持住院健保點值保障每點一元。

洪子仁說，兩大前提分別是，第一、住院支付標準必須合理，並應重新釐清及核定；第二、住院給付保障每點一元，與現行打折給付的金額缺口，應從公務預算撥補，而非從現有的健保總額支應，此為「挖東牆、補西牆」，將讓現有的醫療支出打折給付更為嚴重，並未解決整體健康投資不足、醫療支出等層面。

洪子仁表示，衛福部應邀集醫界、產管學專家共同研議，這時負責任的政府，在準總統賴清德「健康台灣」的醫療架構下，應提高醫療支出，並適時說明目前應由公務預算撥補的預防醫學政策，有多少由健保支出？讓醫界及全體國人了解，並採合理的作法、措施，將預防醫學政策經費自健保總額移除，改採公務預算撥補，讓醫療支出獲得合理的給付。

隨著明年步入超高齡社會、少子化等因素，造成醫療支出費用持續增加，但繳交健保費的人數卻愈來愈少，洪子仁說，目前健保總額成長率每年約增加1～5％，恐已不及醫療支出成長率，政府應有計畫性、合理性的讓健保總額成長，現在已是需要作出改變的時候。

保障健保點值 健保 衛福部 賴清德

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