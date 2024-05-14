林萬億：政策推動獲民意肯定 沒讓總統漏氣

520將至，總統蔡英文今天頒授勳章給行政院政務委員林萬億等16人。林萬億致詞時表示，在總統與歷任院長領導督促下，包含長照、提升基本工資等政策都獲多數民意肯定，沒讓總統「漏氣」。

蔡總統今天頒授施俊吉「一等景星勳章」；行政院政務委員林萬億、張景森、吳澤成、吳政忠、鄧振中、羅秉成、行政院主計總處主計長朱澤民、衛生福利部部長薛瑞元、前衛福部長陳時中「二等景星勳章」；內政部次長花敬群、衛生福利部次長王必勝、周志浩、中央健康保險署署長石崇良「三等景星勳章」；以及衛生福利部疾病管制署署長莊人祥、副署長羅一鈞「四等景星勳章」。

林萬億代表受勳者致詞時說，大家在總統遠見、前瞻、堅定領導以及歷任行政院長的帶領與督促下，完成許多重要工作，也感謝部會同心協力，讓成果得到肯定。他表示，昨天有民調顯示，政府長照滿意度88.4%、提升基本工資為84.1%、幼托為78.9%、年改達63%，相關政策推動沒有讓總統「漏氣」、沒有讓經費白花、沒有讓各部會挫敗。

林萬億表示，張景森除協助前瞻基礎建設，也參與20萬戶社會住宅、租金補貼、「向山致敬、向海致敬」等政策；吳澤成除處理工程會業務，最令人印象深刻就是大幅降低濁水溪揚塵問題，非常不容易；吳政忠在國科會推動包括半導體、量子、太空科技、資安、2050淨零碳排、晶創台灣、桃竹苗大矽谷計畫等，令人佩服。

鄧振中部分，林萬億說，鄧振中面臨台灣的國際處境，還能將貿易談判達到如台灣所願，非常不容易，除了加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的籌備外，「台美貿易暨投資架構協定」也都在進行中，最近更完成「台美21世紀貿易倡議」第二階段協商。

林萬億還說，羅秉成推動「國家人權行動計畫」、反毒打詐事務、強化全民國防兵力結構調整方案、建構數位與網路性暴力保護網等，使台灣社會穩定；另外，陳時中在疫情期率領防疫團隊從買口罩、疫苗、快篩，安排疫苗注射，到讓傷亡盡量降低，經濟得以穩定，上上下下大家一條心，「做到流汗，卻讓人嫌到流涎」，做出難得的防疫經驗。

林萬億也說，他負責年金改革、浪漫台三線、0歲到6歲國家一起養、長照2.0、強化社會安全網、因應超高齡社會對策方案、國家語言整體發展方案、食安五環等都是仰賴部會協助，且有朱澤民協助經費爭取，而當年施俊吉也與教育部共同合作，努力讓年輕人減少學貸。