傳蔡總統本周特赦陳水扁 綠委盼越快越好：無須等到下一屆

蔡英文政府可能特赦前總統陳水扁，外傳本周將宣布特赦令。對此，民進黨立委陳亭妃認為，特赦將有助於社會的和解，化解對立。民進黨立委莊瑞雄則說，特赦國家前元首在國外也有前例，希望時間越快越好，不要拖到下一屆。

陳亭妃表示，經過前總統馬英九，到蔡英文總統，已經過了16年，時間已經足夠了，她的立場沒有改變，認為特赦將有助於社會的和解，化解對立，再加上前總統陳水扁的身體也不宜出庭。至於是不是取決於陳水扁的態度，陳亭妃說，沒有誰點不點頭的問題，權責還是在總統手上。

莊瑞雄指出，各黨各派對特赦陳水扁有不同意見，正反意見都有，最終決定權還是在總統，他認為陳水扁待在牢裡也很長時間，應趕快讓這件事情落幕，恢復前總統的人身自由，這在國外也有前例，無須等到下一屆，至於是否認同「赦刑不赦罪」等方案研擬細節，他未有其他意見。