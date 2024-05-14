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朱立倫出席520鄭文燦就撤告 國民黨批情緒勒索無意義
準總統賴清德520就職，傳國民黨主席朱立倫收到邀請函同時，也收到行政院副院長鄭文燦提告妨害名譽自訴案的訴狀，是朱不願出席520的原因之一；鄭文燦昨回應，若朱會出席520，他願意撤告。國民黨批評，民進黨以情緒勒索營造團結假象，毫無意義。
國民黨副秘書長李彥秀表示，遺憾看到鄭文燦甚至用撤告作為換取朱立倫出席與否的條件。民進黨對於在野黨的政治人物是否出席就職典禮，已經是採取情緒勒索的方式來處理，用這樣的方式營造的團結，只是假象，毫無意義。
李彥秀表示，真正的團結是除了就職之外，有更多對話跟溝通，而不是軟硬兼施，更不應該是情緒勒索。
媒體報導，選舉期間，鄭文燦因陷88會館爭議，對藍營多位民代提告，大部分皆獲不起訴；鄭文燦因藍營舉辦「反奧步記者會」，對朱立倫、桃園市議員凌濤與藍委洪孟楷等人提告，因屬言論自由範疇，最後不起訴，但鄭仍另提起自訴。訴狀與總統府的就職典禮邀請函，上周五同時寄達朱立倫桃園住家。
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