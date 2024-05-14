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國會改革法案列議程 立法院17日恐上演表決大戰

中央社／ 台北14日電

立法院程序委員會今天（14日）確定17日、21日的院會議程，將藍白所提的國會改革相關法案列為討論事項。而由於協商冷凍期將於16日到期，17日院會立法院恐上演表決大戰；環島高鐵、花東快建設特別條例草案則待16日朝野協商，不排除也將在院會表決。

立法院程序委員會今天開會，討論5月17日、5月21日兩天一次會的院會議程草案，在藍白人數優勢下，經表決確定院會議程，討論事項通過國民黨的提案，將處理國民黨團、民眾黨團所提，攸關國會改革的相關法案，以及國民黨團總召傅崐萁所提的「環島高鐵建設特別條例」草案、「花東快建設特別條例」草案等案。

由於藍白所提的國會改革相關法案1個月的協商冷凍期將於16日到期，17日院會將可以進行處理，立法院恐上演表決大戰。

而環島高鐵、花東快建設特別條例草案1個月的協商冷凍期也已到期，至於17日是否會進行表決，待16日的朝野黨團協商結果，不排除也將在17日院會中進行表決。

另外，民進黨立委沈伯洋提案修改兩岸人民關係條例，主張將立委、地方議員納入國安管制人員範圍，去中國要有限制，且必須在接觸特定對象時，申報接觸來往情形及內容。而部分民進黨立委也提出類似的提案。

今天程序委員會，民眾黨團提議，暫緩將相關提案列入院會報告事項，民進黨團提出異議，最後在藍白人數優勢下，表決通過民眾黨團提議。

針對國會改革相關修正草案，國民黨立委及台灣民眾黨立法院黨團所提版本，涉及擴大立法院調查權、總統國情報告採即問即答等。

台灣民眾黨 環島高鐵 立法院

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