綠批電動車4年40億綁樁排擠建設 謝國樑：降門檻更多人受惠

基隆市政府在此次追加減預算25億中電動車相關計畫占7億，並提出3.0新方案，不限廠牌每輛最高補助6萬元，還有首批300多位鄰長也要發每輛8萬電動車。議會今天（14日）開議，綠營猛批政策買票質疑綁樁，4年將花40億，嚴重排擠民生建設，且鄰長也發不合法；藍營指市民有感政策，符合市民期待。市長謝國樑則說，門檻太高民眾望之卻步，降低門檻就會有更多人申請受惠，也是依議員意見調整。

今天上午市長施政報告，民進黨議員針對電動車預算猛轟，議員鄭文婷說，2.0、3.0方案不用做公益，也不用汰舊的條件，完全就是政策買票，用的是民脂民膏，一輛8萬元4年總共全部要送5萬輛，得花40億，將嚴重排擠其他民生建設經費。

議員許睿慈表示，市府提出電動車預算編列沒有程序正當性，尤其鄰長也編列送車，違反「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，並不合法，電動機車發放應提出自治條例執行。議員施偉政認為，40億可用補助拉皮、建物結構安全改善、營養午餐等做很多事，不能這樣浪費掉。

議員張顥瀚指出，電動機車是謝國樑上任後積極推動的政策，不到1年兩次追加減已編列超過11億元來執行，很難想像這項政策在未來4年需要花超過40億元的人民納稅錢。市府預算已違背當初議會通過預算的原意，既不公益，也無法協助青年就業。

無黨議員呂美玲表示，市長上任後，有很多有愛的政策市民都感受到了，電動車的計畫照顧年輕人，里長目前是用以前警方退下來的車當公務車，很可憐，市府照顧里長的美意並無不妥。

無黨議員張芳麗說，可以做就做，不管什麼政策，多一點鼓勵效果會更好，如果有不夠完善可以慢慢檢討，公務人員很辛苦，不需要一味批評。

謝國樑說，一開始實施時門檻較高，民眾望之卻步，民眾反映沒有舊車汰換、做公益有困難、月資費太高等，市府依議員指導放寬條件就很多人申請，如果再有意見會再修正。愈低門檻就愈多人申請，門檻愈高人就會少，市府採折衷方式，程序不夠完善會再改進，3.0方案則是一次性補助，每輛最高補助6萬、月資費自付。