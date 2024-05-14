第2階段連署不見人潮...拆樑團體發徵牆令 基市府拋市政亮點防發酵

山海公民拆樑行動小組5月11日啟動第二階段連署，7月前要募集5萬份，目前公布7個連署站點，各站陸續有人，但不見排隊人潮，志工也不足，拆樑團體推出集滿10人連署書到宅收取，並發出「徵牆令」，只要願提供牆面掛海報即封「拆樑真強者」。市府拋市政亮點政績回防，仍以市政建設回應。

罷免連署站點目前7個行政區只涵蓋5個區，中正區、七堵區都還沒有實體連署站點，志工也不足，罷樑成員表示，因為沒有政治人物、政黨的奧援，還有很多人是學生，要增加連署站地點並不容易，目前逐步增加中。

支持連署的人雖然有，也有很多人支持，但有的地點怕被貼標籤，不少婉拒提供店家當連署站，成為目前要克服的難題，也有很多人表示，不方便去連署站亮相。為此，拆樑團體還推出集滿10人連署書到宅收取，並且發出「徵牆令」，只要願提供牆面掛海報即封「拆樑真強者」，希望從一面一面的牆體，擴大宣傳面向。

市府打市政牌因應，新府發言人呂謦煒以亮點施政向市民喊話，如行人友善、寧靜街坊、長輩照護Line平台及室內兒童樂園等，都讓市民有感。

罷免案在基隆升溫，連帶在地社群媒體也有的「選邊站」，已有多個社群成為罷樑支持和推動者，但另有多個垃群則貼出「反罷免」文章，甚至有互相攻擊的情況，在網上開戰，支持與反對謝國樑被渲染，蒙上濃濃政治味，有了重回選舉時的氛圍。