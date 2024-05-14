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黨政人士：何志偉熟諳國防外交 擔任新政府溝通樞紐

中央社／ 台北14日電

前民進黨立委何志偉內定為新任總統府副秘書長，黨政人士說，何志偉從政超過10餘年，深諳基層聲音與推動國防外交實務經驗，未來除襄助府內業務，也是新政府社會溝通、傾聽民眾聲音的重要樞紐。

第16任總統副總統交接小組公布新一波新政府人事案，確認總統府副秘書長張惇涵留任、前立委何志偉候任總統府副秘書長，前民進黨副秘書長林飛帆候任國安會副秘書長，總統府發言人由賴清德競選總部發言人郭雅慧，以及民進黨國際部主任李問接任等人事案。

對於外界關注何志偉出線原因，黨政人士指出，何志偉赴美國深造，獲南加州大學公共行政碩士，曾任台北市議員、立法委員，從政超過10餘年，資歷完整，且其擔任立委期間長年專注外交國防委員會推動國防自主、捍衛國防預算，並於擔任外交國防委員會召委期間，完成秘密會議法制化，要求委員與會機密會議時，不得攜帶通訊設備、須簽具保密切結書等，完善委員會規定，防堵國防機密遭外洩。

黨政人士說，何志偉推動國會外交同樣不遺餘力，擔任立委期間多次拜會日本、美國、法國、帛琉等政要，並擔任前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo，另譯：龐佩奧）2度訪問台灣參與全球台商經貿論壇時的籌辦人之一、主辦首次美國哈佛大學費正清中國研究中心與立法院座談會，邀請多位美台學者與會，分析美中台局勢，更是台美國會議員聯誼會副會長，立法院跨黨派外交聯盟的重要幹部與主要推動者。

黨政人士表示，何志偉此次銜命出任總統府副秘書長，正是因為他兼具地方民代資歷與國防外交專長，深諳基層聲音與推動國防外交實務經驗，期盼未來他對外扮演與社會溝通、傾聽民眾聲音的重要橋樑與樞紐，對內襄助秘書長推行各項府內事務與政策。

除何志偉將任府副秘書長，黨政人士指出，加上張惇涵留任，以及郭雅慧、李問內定入府擔任發言人，此人事布局就是拔擢六、七年級生接下重任，被視為中生代人才接棒，具有傳承與培力的意義。

何志偉 總統府發言人 美國

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