類比楊儒門 獨派籲蔡英文：應「免罪也免刑」完全特赦阿扁

蔡英文總統是否在卸任前特赦前總統陳水扁引發熱議。台灣北社社長張葉森表示，扁案完全是政治案件，蔡英文總統入要特赦前總統陳水扁，應該「免罪也免刑」，才是真正的特赦，不要「免刑不免罪」做半套；台灣國理事長陳峻涵也說，特赦陳水扁可以讓支持者稍放下心中的仇恨，放下對蔡總統的仇恨，更或許能讓藍綠放下對彼此仇恨，進而團結一致對外。

張葉森表示，根據媒體報導，現在特赦方向是「免刑不免罪」，這和保外就醫的現況其實沒有差別，且過去總統白米炸彈客楊儒門特赦，是「免罪也免刑」，現在扁案也應該如此，若連這點都做不到，無怪乎有大量民意認為司法正義蕩然無存。

陳峻涵表示，特赦陳水扁代表著一個時代的結束，一種心情的打包，他已在忠孝西路及中山北路路口懸掛「特赦阿扁台灣向前」大型布條，盼藉由特赦，讓大家放下心中的仇恨。陳說，陳水扁從政多年，不免也有爭議之處，人非聖賢，也總會顧此失彼，但總體而言，瑕不掩瑜。

台灣陪審團協會創會會長鄭文龍表示，特赦陳水扁是大部分民意支持，過去民進黨全代會也有近九成支持，陳水扁是因為前總統馬英九政治干預的問題，也有政治鬥爭成分，民意現在多數都支持特赦，如同7年前就有這個民意，現在還有一些國民黨人在反對，那是政治鬥爭。