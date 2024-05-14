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陳建仁：推動漁業工作公約國內法化 接軌國際人權標準

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長陳建仁14日前往台中市出席「台灣漁工福祉國際會議」開幕式時表示，人權立國是我國堅定不移的目標，外籍船員更是我國漁業持續發展的重要夥伴。我國自2022年起推動「漁業與人權行動計畫」，系統性地提升外籍船員權益，行政院也已責成農業部主政，辦理漁業工作公約（C188公約）國內法化，並朝制定施行法方式推動，以與國際人權標準接軌，展現守護船員權益的決心。

陳建仁指出，主辦單位天主教海員宗會（Stella Maris）長年關注海員的工作條件，在世界各地提供海員各式協助，深受各國籍海員的歡迎，也是臺灣政府推動改善漁船船員勞動條件的重要夥伴。在許多國外港口，透過海員宗會的協助，台灣政府得以順利處理我國漁船在當地遭遇的狀況，他要代表台灣政府感謝海員宗會與我國積極合作，持續重視並且與台灣共同推動漁業人權的進步。

陳建仁表示，漁業是海洋國家的重要產業之一，台灣與許多漁業國家一樣，皆面臨漁業勞動相關挑戰，特別是在船員權益保障方面，由於過去台灣少數遠洋漁船，曾發生一些違反人權的事件，因而受到外界批評與指教。

陳建仁指出，為改善此一情形，政府集思廣益，並參考國際勞工組織漁業工作公約，自2022年起推動「漁業與人權行動計畫」，從「落實勞動條件」、「強化生活條件與社會保障」、「強化仲介管理」、「提升監測管理機制能量」、「加強權宜籍漁船管理」、「建立及深化國際合作」、「宣導共善夥伴關係」等七大策略，系統性地提升外籍船員權益，包含透過修法要求船員工資直接給付、置備出勤紀錄、提高保險額度、補助遠洋漁船859艘（約85.6%）購買充氣式救生衣1萬餘件、加強仲介檢查與評鑑。

陳建仁進一步提到，為落實執法，農業部漁業署於2022年增聘60名檢查人力，每年於國內外港口檢查遠洋漁船約550艘（50%以上），由檢查員會同通譯，訪談外籍船員，瞭解船員實際工作及生活條件。以2023年檢查結果為例，船員工資給付合格率99.38%、保險合格率100%，並持續透過檢查及宣導，輔導業者提高法遵程度。此外，為讓船上工作情況更公開、透明，漁業署從2022年開始，補助遠洋漁船裝設船舶攝錄系統（CCTV），並分階段要求遠洋漁船在2025年6月30日前全面裝設CCTV。另一方面，政府於2023年核定修正「漁業與人權行動計畫」，擴大補助Wi-Fi無線網路和衛星電話，鼓勵船主開放船員合理使用通訊設備，有助促進船員身心健康外，亦能即時對外反映所遭遇的問題。

陳建仁表示，國際勞工組織（ILO）通過的漁業工作公約（C188公約），是國際保障漁船船員獲得合宜工作條件，所訂定的重要公約。台灣為與國際人權標準接軌，展現守護船員權益的決心，行政院已責成農業部主政，辦理漁業工作公約國內法化，並朝制定施行法方式推動，期盼未來可以為船員提供更全面性的保障。

此外，陳建仁提到，為提供外籍船員長期海上作業返港後，有一處可以休憩及滿足身心靈需求的空間，全國共設置祈禱室19處、盥洗室37處，並分別興建前鎮漁港及南方澳漁港的船員會館，規劃提供餐飲、住宿、淋浴、祈禱、文康、超商、Wi-Fi網路通訊、籃球、羽球運動等多元服務。他也提到，他於上週五（5月10日）也前往前鎮漁港視察船員會館的裝修進度，並責成經營團隊務必於即將啟用的船員會館，提供最高規格的服務，將遠從國外來為我國漁業奉獻的船員朋友，視為家人般照顧，讓他們有賓至如歸的感覺與溫暖。

陳建仁強調，人權立國是我國堅定不移的目標，外籍船員是我國漁業持續發展的重要夥伴，也是與我國產業共存共榮的一份子。因此，勞雇和諧與平權是未來必須努力的方向，政府將持續與產業、公民團體共同合作，守護船員的基本權益。再次感謝海員宗會舉辦「臺灣漁工福祉國際會議」，今日也有漁業署等相關部會參與研討會，期盼藉由此次會議，與世界各國致力於改善漁工人權的先進朋友們交流學習，同時所有參與者皆能獲得豐碩成果，滿載而歸，繼續在提升船員人權的道路上一起努力。

人權 農業 陳建仁

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