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委屈在陸遭冷眼...馮世寬新書曝日交通省官員來台 被他一句話感動

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會主委馮世寬出版回憶錄。記者陳正興／攝影
退輔會主委馮世寬出版回憶錄。記者陳正興／攝影

退輔會主委馮世寬出版回憶錄披露，他擔任漢翔董事長期間，曾有一位日本交通省官員到中國大陸出差後，回程時來台參加漢翔會談，對方提及在大陸遭冷眼對待，深感沮喪，馮世寬當時向這位日本官員說，這是因為二戰時南京大屠殺，日方沒有道歉。但馮世寬也向對方說，他從小雖受到仇匪恨日的教育，但歷史不能成為包袱，台灣有很多地方要向日本學習，應「以史為鑑」，攜手合作向前走。

《大鵬展翅—馮世寬回憶錄》將在本月16日於蔣經國總統圖書館舉辦新書發表會，席間邀請蔡英文總統出席。書中提及他擔任漢翔董事長期間，因公司爭取到成為日本MRJ（Mitsubishi Regional Jet, MRJ）三菱區間客機供應商資格，因此有機會與來台的日本交通省官員互動。

新書披露，2006年間漢翔向日本積極爭取成為MRJ三菱區間客機供應商資格，面對日本廠商強硬提出不合理的工資報價，擔任董事長的馮世寬策動團隊在談判時九十度鞠躬退場，最後達成協議。當年日方坦白向他們說，他們從未有放手把東西交給別人做的紀錄，漢翔是第一個，也是當時唯一讓他們如此放心的合作對象。

新書提及，漢翔承接MRJ專案後，一位日本交通省的官員到中國大陸出差，回程時來參加會談，提到在大陸被冷眼對待，深感沮喪。馮世語重心長地說：「這是一定的啊，因為我們很在乎二戰時候的南京大屠殺，你們沒有跟我們道歉。」官員則反問：「那你對這件事情有什麼看法？」

馮世寬表示，他從小受的教育，是要他仇匪、恨日的。但今天他擔任這個角色，願意坦誠告訴對方，他認為大家應該要「以史為鑑」，而不是讓歷史成為包袱，一直背在身上。現在對台灣而言，有很多地方要向日本學習。時代在進步，總不能一直背著這些包袱躊躇不前，應該攜手合作向前走

書中紀錄，聽到馮世寬這麼說，日本交通部官員顯得非常感動，一個勁地點頭，隨後把他手上的筆記遞給馮，要求將「以史為鑑」寫下來給他，並對這4個字端詳許久。

馮世寬說，其實他也不知道自己當時哪來的靈感，跟日本官員講這些話，別人看他可能是一個鋼鐵硬漢，遇事絕不低頭，但他懂得做人做事不能只是剛毅果敢，很多時候更要柔軟包容，盡量做到圓滿才是硬道理。

南京大屠殺 日本 馮世寬

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