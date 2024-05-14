國會改革法案箭在弦上 藍白聯手列周五院會第一案

準總統賴清德520上任在即，國民黨力拚在就職前將國會改革法案三讀。國民黨及民眾黨立委今天聯手在立法院程序委員會以人數優勢表決，將「立法院職權行使法部分條文修正草案」列為本周五院會討論事項第一案。

立法院程序委員會今天處理討論事項時，三黨團均有提案，國民黨提案，討論事項僅限國民黨團提出的國會改革等11案；民眾黨團提出5案，其中4案和國民黨團提案內容一致，僅「立法院組織法第3條條修正草案」不一樣；民進黨則是提「再生醫療法草案」、「再生醫療製劑條例草案」，及「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」。

表決時，民眾黨立委林國成支持國民黨團提案，贊成9票、反對9票，最後程序委員會主席吳宗憲贊成，通過國民黨團提案。

國民黨團將攸關總統國情報告、藐視國會、聽證權、調查權的「立法院職權行使法部分條文修正草案」列為第一案；第二案為「刑法部分條文修正草案」，增修違反藐視國會及聽證權的刑責；第三案為「立法委員互選院長副院長辦法第1條文修正草案」，將立法院正副院長選舉改為記名投票。

國民黨團提案，要求立法院新任行政院長施政方針報告前，依立法院職權行使法第15條之2規定，邀請賴清德總統至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告；國民黨團將民眾黨團邀請賴清德總統至立法院報告案列為第5案。

至於「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」，分別列為第6和第7案。不過，是否周五處理，仍需看朝野協商結果。另外，立法院內政委員會已經審竣的「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」也排入第8案。