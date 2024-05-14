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影／爆李孟諺曾赴張綱維都更辦公室 張斯綱：還沒上任在喬什麼

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員張斯綱今曝光一段影片，稱李孟諺搭乘行政院公務車前往漢洋集團頂溪案都更辦公室。圖／取自臉書「張斯綱」
國民黨北市議員張斯綱今曝光一段影片，稱李孟諺搭乘行政院公務車前往漢洋集團頂溪案都更辦公室。圖／取自臉書「張斯綱」

國民黨立委王鴻薇日前爆料，行政院秘書長、準交通部長李孟諺4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌喝咖啡，時間點啟人疑竇，李當時回應否認。國民黨北市議員張斯綱今曝光一段影片，揭露李孟諺年初曾赴張的公司，直呼還沒上任，到底在「喬」什麼？

張斯綱今在臉書說，王鴻薇上周貼出照片，爆料準交通部長李孟諺私會遠航掏空案張綱維的律師，引起各界關注。在媒體壓力下，李孟諺矢口否認認識及要介入該案，繼續堅持他跟張綱維不熟、只見過一面，連現任交通部長王國材都出來背書，可見事態嚴重。

「李孟諺就是說謊！」張斯綱公布一段爆料者提供影片，時間是1月11日晚上9點，李孟諺前往新北市永和路二段166號（樺福千金）漢洋集團頂溪案都更辦公室的影像，他手邊也有相關照片。張說，約莫1小時後，李孟諺與建商工作人員1男、1女同坐電梯下樓，共同搭乘計程車，2人送回到台北市信義大樓。

張斯綱指出，漢洋集團頂溪案都更辦公室就是張綱維的公司，其母親許慧娟也在公司任職監察人，他們爭取新北最大「6百億」都更案，當時張綱維現身說明會，還引起住戶不滿與擔憂，直指「怎麼找一個這麼有爭議，然後交保在外，隨時有可能會入監服刑的，來當作都更案的推動實施者，怎麼放心委託給這種人？」

張斯綱質疑，「請問一個準交通部長去找他幹什麼？」這顯然與李孟諺解釋2人去年底在一場友人的餐會後曾見面、沒有其他交涉，完全不符合。他直言，一個準交通部長頻繁會面都更建商和航空業掏空案罪犯，為了掩飾說了一個又一個謊，這樣的人適任嗎？「李孟諺還沒上任，到底在『喬』什麼？是該給全民一個交代了！」

交通部長 李孟諺

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