北市藍綠議員緊咬被柯文哲北士科案 白反嗆挑戰國人智商

台北市北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天（14日）表示，只要把所有紀錄公開上網就好；而民眾黨發言人吳怡萱則說，現在比起關心市政建設，議員更關心柯文哲的人設，「對於把市政建設當成八卦、潑糞工具的人，應該沒有什麼好手下留情的。」

民進黨台北市議員簡舒培今天在臉書發文，直言謊話連篇、避重就輕就是柯文哲回應三大案的方式，昨天說要正面迎戰三大案，結果12分鐘的影片，就花10分鐘在罵人，完全沒有回答為何T17、T18基地能夠免去投資計畫書、新光人壽建議就改變招租策略、14家潛在廠商的訪談會議沒有錄音錄影，只是想要騙流量洗風向。

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，柯文哲會後受訪時僅說，只要把所有會議紀錄公開上網就好，「每天東湊一個西湊一個，我要怎麼回答。」

吳怡萱表示，簡舒培在挑戰國人智商，總是把過程當作結論，透過斷章取義的方式，想要誤導社會大眾，新光人壽的訪談紀錄，總共提出好幾項需求，包括建議改為BOT模式、下修權利金、合併開發、維持地上權70年等，台北市政府都沒有採納，並不是所謂的傾向個別招商，請不要再跟大家玩文字遊戲。

吳怡萱批評，簡舒培總是只看過程不問結果，三家估價公司的推估結果，全部都是要下修權利金，「她現在提出來的東西，或許只是其中一個部分，但是並不是結論」，企圖想要誤導社會大眾，整個過程就是如此。

有關民進黨台北市議員林延鳳今天指出，新光人壽原本希望改標、延長標期，柯文哲內簽同意被政風處擋下，吳怡萱則表示，這些都只是招標過程，何來為新光量身定做，根本就是竹篙湊菜刀，現在的議員比起市政建設，好像更加關心打敗柯文哲的人設，「拜託議員們不要再摧毀柯文哲的人設來墊高自己。」

吳怡萱還說，對於把市政建設當成八卦、潑糞抹黑工具的人，「應該沒有什麼好手下留情的。」

另外，國民黨台北市議員鍾小平今天舉行記者會，指控柯文哲利用內湖BOT案誆騙元大人壽，吳怡萱表示，鍾小平的說詞打臉自己，既然都說元大沒有興趣，那就當然不會前來領標，訪談本來就早於領標，這些紀錄也包含鴻海、智原科技等，完全就是先射箭再畫靶，「眼中只看到新光、元大人壽，然後就開始編故事抹黑。」