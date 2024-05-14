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林飛帆任國安會副秘書長 洪孟楷：國安團隊不離「老南男」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
第16任總統副總統交接小組今再公布新人事，民進黨前副秘書長林飛帆也將入國安會擔任副秘書長一職。圖／聯合報系資料照片 屠惠剛
第16任總統副總統交接小組今再公布新人事，民進黨前副秘書長林飛帆也將入國安會擔任副秘書長一職。圖／聯合報系資料照片 屠惠剛

外交部長吳釗燮轉任國安會秘書長，傳民進黨前副秘書長林飛帆也將入國安會擔任副秘書長一職，被認為反中色彩明顯，情報決策恐失準。國民黨立委洪孟楷今日說，準總統賴清德國安團隊不離「老南男」。

第16任總統副總統交接小組今（14日）再公布新人事。現任總統府副秘書長張惇涵留任，前立委何志偉候任總統府副秘書長；總統府發言人由三立前主播郭雅慧，以及民進黨國際部主任李問接任；國史館館長由現任館長陳儀深留任。國安會諮詢委員部分，傅棟成、黃曙光留任，現任總統府副秘書長黃重諺、總統府前副秘書長馬永成、中研院資訊研究所資通安全專題中心執行長李育杰、台大法律系教授姜皇池候任諮委。現任國安會副秘書長徐斯儉、劉得金留任，林飛帆候任。

洪孟楷今評賴清德國安團隊被批反中等，表示那也是賴清德自己決定的人選，常講決策圈一定要廣、要大，廣納百川、建言，了解整個國際形勢的發展，而不是只在小圈圈裡面找人。但從過去到現在，不管是內閣的組成或是國安人員異動，看起來還是不脫「老南男」，讓大家覺得是否賴清德未來的決策會受限，不過這都是執政黨要好好面對跟思考的課題。

洪孟楷強調，作為在野黨，就是把民眾的聲音表達出來，並在行政部門有做錯偏差時，予以最理性、務實、專業的監督。

國安會 總統府發言人 賴清德

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