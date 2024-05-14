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台灣未獲WHA邀請 外交部：參與國際從來不寄望中國善意

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
針對我國再次未獲世界衛生大會（WHA）邀請，外交部表示，參與國際社會是我國身為國際成員的權利，從來不是寄望中國的善意。圖／聯合報系資料照片
針對我國再次未獲世界衛生大會（WHA）邀請，外交部表示，參與國際社會是我國身為國際成員的權利，從來不是寄望中國的善意。圖／聯合報系資料照片

世界衛生大會（WHA）即將於5月27日在瑞士日內瓦召開，目前註冊已經截止，但我國仍未獲邀請函。對於中方表示，台灣未經同意無權參加，外交部今表示，參與國際社會是我國身為國際成員的權利，從來不是寄望中國的善意。

世界衛生大會將於瑞士日內瓦舉行，儘管日前有美國務卿布林肯公開鼓勵與支持，但第77屆WHA註冊日期13日截止，台灣再度沒有收到邀請函。中國外交部發言人汪文斌則在例行記者會上表示，台灣在未經中國中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。

我國外交部今舉行例行記者會。外交部發言人劉永健再度強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實也是國際社會公認的現狀。

他表示，外交工作是我國的主權行使，他國無權置喙。參與國際社會是我國身為國際成員的權利，從來不是寄望中國的善意，更不需對岸的同意，更不會在對岸打壓力下屈服。

外交部 日內瓦

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