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我又未獲邀參與WHA 國民黨：應以更高格局看待全球衛生治理
我國今年再度未收到世界衛生大會（WHA）邀請函，國民黨今日表示遺憾，並對於國際上的聲援以及一直以來提案支持我國參與的國際友人，表達理解與感謝之意；呼籲世界衛生組織與國際社會，應以更高的格局看待全球衛生治理，共建全球的健康安全串連。
世界衛生大會（WHA）5月27日在瑞士日內瓦舉行。儘管有美國務卿布林肯公開鼓勵與支持，但第77屆WHA註冊日期昨天截止，台灣再度沒有收到邀請函。國民黨指出，過去國民黨執政時期，能夠以中華台北名義，用觀察員身分實質參與WHA，但民進黨執政以來，即便友邦堅定支持，卻始終不得其門而入，民進黨應該思索更有效的參與策略。
國民黨表示，台灣能實質參與國際組織是國人的殷切期待，新政府面對複雜的兩岸與國際情勢，更應保持敏感度與彈性；在維護主權的同時，維持友善與和平，別固步自封；期望準總統賴清德上任後，能務實面對國際現實，勿因自身的意識形態，讓人為的政治因素導致台灣被排拒在國際社會之外，讓台灣失去在世界發聲的機會。
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