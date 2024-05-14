特赦陳水扁？ 藍委質疑蔡英文為卸任鋪後路

據媒體民調指出，民眾最不滿意政府執政表現的項目為「司法改革」。國民黨立委黃健豪批評，可以理解司法改革是民眾心中最不滿意的原因，我國包括詐騙案、性侵殺人等案，都沒有看到法院檢察系統作出嚴重懲處，皆稱犯人有教化可能，最後的結果只看見罪犯的犯案手段越來越兇殘。另外，蔡政府竟然想在卸任前特赦前總統陳水扁，蔡英文是否在為自己下台後失去總統刑事豁免權留後路？

黃建豪舉例，詐騙本刑其相當高，然而，法院卻都判得相當輕。台中最近有個詐性侵案，犯嫌本刑期加起來約2000年，不過最後卻只被判刑20多年，雖然檢方仍可上訴，但法院判決時，沒有合併執行，便與人民期待的司法表現有極大落差。另外，還有許多政治案件，檢警系統就像是配合行政機關在辦案，也無怪乎，人民會不信任中華民國政府的司法表現。

針對外界傳出民進黨政府可能在17日特赦陳水扁。黃建豪認為，陳水扁確實有貪汙罪嫌，過去多年已利用保外就醫「趴趴走」，民進黨政府現在為什麼仍想特赦陳水扁？民眾對貪汙、掏空國家有強烈剝奪感，特赦陳的意義為何？如果想說和解，試問是與誰和解？還是在鼓勵政府官員盡情貪汙？抑或是為蔡英文總統下台後鋪下後路？值得令人省思與關注。