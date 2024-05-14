朱立倫若出席520鄭文燦就撤告 凌濤批：未入閣剛好而已

準總統賴清德520就職，傳國民黨主席朱立倫收到邀請函同時，也收到行政院副院長鄭文燦提告妨害名譽自訴案的訴狀，讓朱不願出席520。鄭文燦昨回應，若朱出席520，他願意撤告。對此，國民黨桃園市議員凌濤批評，鄭文燦以司法資源當作政治交換工具，格局太低。

賴清德就職典禮下周一登場，目前民眾黨主席柯文哲預計出席，朱立倫仍未點頭，傳出總統府就職典禮邀請函和鄭文燦訴狀，上周五同時寄達朱立倫桃園住家，讓朱相當氣憤。

凌濤今天表示，過去選舉期間質疑鄭文燦涉入郭哲敏八八會館炒地一案、反奧步檢驗，對於外界檢驗，鄭選前選後一再濫訴，但多項指控都已不起訴；鄭卻還持續以司法資源當作政治交換及攻擊的工具，令人咋舌。

凌濤表示，由此可見，鄭文燦格局太低，還必須用賴清德就職典禮幫自己洗白，難怪被內閣團隊排除，完全不意外，「未入閣真的剛好而已」。