史哲卸任前宣布 台灣建築文化中心預計2026年開幕

建築界多年倡議建築文化中心，文化部長史哲今天（14日）在公、私博物館代表見證下宣布，台灣建築文化中心預計2026年開幕，選址於鐵道部園區內20號建物，卸任前定案也為台灣增加一處博物館。

文化部今天舉行「2024年國際博物館日」啟動記者會，史哲致詞表示，台灣建築文化中心基地在不斷波折中確定選在國立台灣博物館鐵道部園區內20號建物，將投入新台幣1億6000萬元進行內部展場空間規畫裝修及策展。

史哲表示，建築文化中心對台灣博物館群來說意義重大，一個國家若沒有建築文化中心，很難與國際社會說明台灣人生活中的大雕塑、生活美學。此次選址讓大家先求有、不嫌小，「輕量出發、展覽先行」。

準文化部長李遠（小野）將在520上任，史哲今天感性表示，能在卸任前為台灣建築文化中心定案，為台灣增添博物館，這是他卸任前很有意義的事情。卸任對他來說不是畢業典禮，而是一場音樂會的謝幕，「如果我們演得不錯，觀眾有所感，我想我們應該會持續做這一行。」

史哲強調，民進黨籍立委吳思瑤長年大力倡議台灣建築文化中心，而吳思瑤今天也出席致詞表示，博物館要走入社會，走入人民的生活，就連每4年一次的開票日她都一定會在美術館，那是她的人生重要儀式，這就是藝術給人帶來的能量。

國際博物館協會（ICOM）今年以「博物館致力於教育和研究」（Museums for Education and Research）為國際博物館日主題。文化部今年也與教育部、國立故宮博物院、中華民國博物館學會等合作，串連全台博物館及地方文化館共同響應。全台各地博物館和地方文化館將辦理多樣活動，更多資訊可於「518國際博物館日」臉書粉專或至各館所官網查詢。